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        Kayseri'de borç- alacak kavgasında 3 kardeşi yaralayıp kaçtı

        KAYSERİ'nin Yahyalı ilçesinde borç- alacak nedeniyle çıkan silahlı kavgada 3 kardeşten Hasan ve Uğur tabancayla, Kamil Güzel ise tabancanın kabzası ile yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.11.2024 - 23:39 Güncelleme: 29.11.2024 - 23:45
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        Kayseri'de borç- alacak kavgasında 3 kardeşi yaralayıp kaçtı
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        KAYSERİ'nin Yahyalı ilçesinde borç- alacak nedeniyle çıkan silahlı kavgada 3 kardeşten Hasan ve Uğur tabancayla, Kamil Güzel ise tabancanın kabzası ile yaralandı. Olay yerinden kaçan şüpheli Mehmet G.'nin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

        Olay, saat 21.00 sıralarında Yahyalı ilçesi Camikebir Mahallesi 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Meydanı'nda meydana geldi. Hasan, Uğur ve Kamil Güzel kardeşler ile Mehmet G. arasında alacak nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada Hasan ve Uğur tabanca ile Kamil Güzel ise tabancanın kabzasının kafasına vurulması sonucu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı kardeşler, Yahyalı Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalelerinin ardından Kayseri Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Polis, olay yerinden kaçan Mehmet G.'nin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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