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        AK Parti'li Yılmaz: Hiçbir kültür faaliyetine karşı olmayız

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, "Hiçbir kültür faaliyetine karşı olmayız.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.11.2024 - 14:45 Güncelleme: 30.11.2024 - 14:50
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        AK Parti'li Yılmaz: Hiçbir kültür faaliyetine karşı olmayız
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        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, "Hiçbir kültür faaliyetine karşı olmayız. Hiçbir konsere de karşı olmayız. Sadece ve sadece bizim değerlerimize uygun hareketler ve organizasyonlar olsun. Tüyü bitmemiş yetimin parasının harcandığı yer de açıklanabilir, anlatılabilir olsun" dedi.

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, Erciyes Kayak Merkezi'nde düzenlenen 'AK Parti Teşkilatları İl Delegeleri Ortak Akıl' toplantısına katıldı. Burada açıklamalarda bulunan Yılmaz, "AK Parti, yerli ve milli bir siyasi harekettir. AK Parti bir hizmet hareketidir. Bütün diğer siyasi hareketler de hizmet hareketidir. Onlar da oturduklarında 'ayranım ekşi' demezler. Onlar da 'hizmet yapıyoruz' derler. 'Ülkenin vergilerinden toplanan paylarla aldığımız kaynakları yerelde veya merkezi hükümette bugüne kadar hep hizmete dönüştürdük' derler. Derler de dedikleri gibi olmaz. Herkes sakız çiğner ama kara Fatma gibi kimse patlatamaz. Ne hizmetinden bahsediyorlar? "dedi.

        'HEPSİ KARINCA GİBİ'

        Türkiye'de 1401 tane belediye olduğunu aktaran Yılmaz, "Bu 1401 belediyenin 750'sini hatta 760'ını Cumhur İttifakı'yla birlikte yönetiyoruz. Bu belediyelerin her biriyle aşağı yukarı 10 günde bir hangi birinin neyle meşgul olduğunu takip ediyorum. Hepsi karınca gibi. Allah hepsinden razı olsun. Hiçbir kültür faaliyetine karşı olmayız. Hiçbir konsere de karşı olmayız. Sadece ve sadece bizim değerlerimize uygun hareketler ve organizasyonlar olsun. Tüyü bitmemiş yetimin parasının harcandığı yer de açıklanabilir, anlatılabilir olsun. 69-70 milyon para harcanan bir kültür organizasyonunda sanatçıya soruyorlar. 'Siz ne aldınız bu işten' diyorlar. Sanatçı, '4,5 milyon TL aldım' diyor. 'Geri kalan para nereye gitti?' diye soruyorlar. 'Sahne kurulmasına gitti' diyorlar. Sahneyi kuran firmalara bakıyoruz. Sahneyi kuran firma, malum belediye başkanlarının seçim kampanyalarını yapan iletişim firmaları. Ne güzel değil mi? Al birini vur öbürüne. Sahneyi kuran firmaya finans edilmiş olan kaynaklar, onların seçim kampanyaları esnasındaki masrafları finanse etmiş. Seçimin finansmanı için kullanılmış" diye konuştu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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