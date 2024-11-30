AK Parti'li Yılmaz: Hiçbir kültür faaliyetine karşı olmayız

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, "Hiçbir kültür faaliyetine karşı olmayız. Hiçbir konsere de karşı olmayız. Sadece ve sadece bizim değerlerimize uygun hareketler ve organizasyonlar olsun. Tüyü bitmemiş yetimin parasının harcandığı yer de açıklanabilir, anlatılabilir olsun" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, Erciyes Kayak Merkezi'nde düzenlenen 'AK Parti Teşkilatları İl Delegeleri Ortak Akıl' toplantısına katıldı. Burada açıklamalarda bulunan Yılmaz, "AK Parti, yerli ve milli bir siyasi harekettir. AK Parti bir hizmet hareketidir. Bütün diğer siyasi hareketler de hizmet hareketidir. Onlar da oturduklarında 'ayranım ekşi' demezler. Onlar da 'hizmet yapıyoruz' derler. 'Ülkenin vergilerinden toplanan paylarla aldığımız kaynakları yerelde veya merkezi hükümette bugüne kadar hep hizmete dönüştürdük' derler. Derler de dedikleri gibi olmaz. Herkes sakız çiğner ama kara Fatma gibi kimse patlatamaz. Ne hizmetinden bahsediyorlar? "dedi.