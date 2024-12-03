Adliye çalışanlarının kurduğu ritim topluluğundan konser

KAYSERİ Adliyesi'nde çalışan; aralarında yazı işleri müdürü, zabıt katibi, mübaşir, avukat ve infaz koruma memurlarının olduğu 21 kişi bir araya gelerek, Türkiye'nin ilk adliye ritim topluluğunu oluşturdu. Bugüne kadar hiçbir müzik ve ritim bilgisi olmayan kişilerden oluşan grup, kurulduktan 10 ay sonra ilk konserini verdi.

Kayseri Adliyesi'nde çalışan; aralarında yazı işleri müdürü, zabıt katibi ve mübaşirlerin olduğu kişiler bir araya gelerek Resen Ritim Topluluğu isimli bir grup kurdu. Sosyal medyada grubun videolarını paylaşması sonrası topluluğa avukat ve infaz koruma memurları da katıldı. 21 kişiden oluşan ve Türkiye'nin ilk adliye ritim topluluğu olma özelliği taşıyan grup, mesai saatleri dışında adliye konferans salonunda çalışmalar yaparak, 10 ayda konser verebilecek düzeye erişti. Topluluk, bugün kentteki 1500 kapasiteli Kadir Has ve Kültür Merkezi’nde ilk büyük konserini verdi. Konsere, Kayseri Cumhuriyet Başsavcısı Habib Korkmaz, Başsavcı vekilleri Tuncay Yılmaz, Ahmet Yılmaz ve Ömer Demirgöz ile Adalet Komisyonu Başkanı Hacı Mustafa Yazıcı ile hakim ve savcılar ile çok sayıda adliye personeli katıldı. Konser öncesi açıklamalarda bulunan Cumhuriyet Başsavcısı Habib Korkmaz, “Bugün daha önce verilmiş bir sözün yerine getirilmesi amacıyla bir araya geldik. Adliyemizden ve ceza infaz kurumlarımızdan müziğe gönül vermiş yetenekli arkadaşlarımızın oluşturduğu ritim topluluğunu adliye konferans salonumuzda dinlemiştik. Çok beğenmiştik. İnsanın kulağını ve gönlünü şenlendirdiğini görünce en kısa zamanda güzel bir salonda büyük bir katılımla bir konser düzenlemek istemiştik. Geçen süre zarfında arkadaşlarımız hazırlandılar. Bugün de memleketimizden çeşitli ezgileri dinleyeceğiz” dedi.

‘HOBİ EDİNELİM İSTEDİK’ Resen Ritim Topluluğu kurucusu ve şefi zabıt katibi Emre Taştan (37) ise iş stresini ritim topluluğu sayesinde attıklarını söyleyerek, “Bu topluluk yazı işleri müdürü, zabıt katibi, mübaşir, infaz koruma memurları, avukatlar ve hizmetli arkadaşlardan oluşuyor. Adliye çalışanları olarak insanların dışarıdan duyduğu ya da gördüğü olaylara bizler adliyede birebir şahit oluyoruz. Bizim bir sosyal hayatımız neredeyse yok. Bu nedenle de bir aktivite yapalım ve hobi edindirelim istedik. Gayet başarılı da bir iş çıkarmaya başladık. Sonrasında da konser kararı aldık. Çalışmalarımızı adliye konferans salonunda yapıyoruz. Başsavcımızın destekleri ile çalışmalarımızı yapıyoruz” diye konuştu.

‘BAKANLIĞIMIZIN DESTEK ÇIKMASINI İSTİYORUZ’ Daha önce hiçbir müzik ve ritim bilgisi olmayan kişilerden topluluğu oluşturduklarını söyleyen Taştan, “Hobi edinmek isteyen kişiler geldi. Müzik ile pek alakası olmayan insanlardan oluşan bir grup kurduk. Özellikle böyle bir grup oluşturduk ki müzikle alakası olmayan kişiler bir hobi edinsinler istedik. Grup sıfırdan başlayıp inanılmaz bir seviyeye geldi. Bu kadar büyük bir başarı bekliyordum ama bu seviyede bir konsere çıkacağımızı açıkçası beklemiyordum. Grup üyeleri birbirine çok kenetlendi. Herkes birbirine destek verdi. Bakanlığımızın bize destek çıkmasını istiyoruz. Eğitim daireleri olur, başka adliyeyeler olur, eğitim merkezleri olur biz oradaki meslektaşlarımıza da bu işi yapabildiğimizi göstermek istiyoruz” ifadelerini kullandı.