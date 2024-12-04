Kayseri'de bariyerlere çarpıp takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı

Kaza, saat 00.30 sıralarında Kocasinan ilçesi Sanayi Mahallesi’nde meydana geldi. İ.K. yönetimindeki 28 FV 042 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu bariyerlere çarptı. Çarpmanın şiddetiyle takla atan otomobil ter dururken, çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü İ.K., sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

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