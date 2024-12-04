Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Kayseri'de bariyerlere çarpıp takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı

        KAYSERİ'de, bariyerlere çarpıp takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.12.2024 - 02:06 Güncelleme: 04.12.2024 - 02:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kayseri'de bariyerlere çarpıp takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        KAYSERİ’de, bariyerlere çarpıp takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı.

        Kaza, saat 00.30 sıralarında Kocasinan ilçesi Sanayi Mahallesi’nde meydana geldi. İ.K. yönetimindeki 28 FV 042 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu bariyerlere çarptı. Çarpmanın şiddetiyle takla atan otomobil ter dururken, çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü İ.K., sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

        Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Güney Kore'de siyasi kriz
        Güney Kore'de siyasi kriz
        Güney Kore'de ne oldu?
        Güney Kore'de ne oldu?
        Muhalifler Hama'ya ilerliyor!
        Muhalifler Hama'ya ilerliyor!
        "Mourinho'nun son icadı"
        "Mourinho'nun son icadı"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüştü
        Taciz iddiası mahalleliyi ayağa kaldırdı
        Taciz iddiası mahalleliyi ayağa kaldırdı
        Fransa'da hükûmetin kaderi belli olacak
        Fransa'da hükûmetin kaderi belli olacak
        Otomobilin çarptığı motosikletli öldü, yakınları parke taşlarıyla araca saldırdı
        Otomobilin çarptığı motosikletli öldü, yakınları parke taşlarıyla araca saldırdı
        Ortalığı ateşe verip güvenlik görevlisini tehdit etti
        Ortalığı ateşe verip güvenlik görevlisini tehdit etti
        Ambulans şoförüne saldıran kişi serbest
        Ambulans şoförüne saldıran kişi serbest
        'Senin aklına kurban olurum'
        'Senin aklına kurban olurum'
        Nelsson'la ayrılık kapıda!
        Nelsson'la ayrılık kapıda!
        14. haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        14. haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        Yargıtay, Ümitcan Uygun'un cezasını onadı
        Yargıtay, Ümitcan Uygun'un cezasını onadı
        NATO Genel Sekreteri Trump'ı uyardı
        NATO Genel Sekreteri Trump'ı uyardı
        Süper nine
        Süper nine
        "Hayır, boşanmıyoruz"
        "Hayır, boşanmıyoruz"
        Beşiktaş olağanüstü seçim kararı aldı!
        Beşiktaş olağanüstü seçim kararı aldı!
        Kaskoda prim artışı kaçınılmaz
        Kaskoda prim artışı kaçınılmaz
        Dünyanın en büyük savunma şirketleri belli oldu
        Dünyanın en büyük savunma şirketleri belli oldu

        Benzer Haberler

        Kayseri'de kablo fabrikası yangınında yaralanan işçi, 31 gün sonra öldü
        Kayseri'de kablo fabrikası yangınında yaralanan işçi, 31 gün sonra öldü
        Kayseri'de polis ekipleri okul çevresinde asayiş uygulaması yaptı
        Kayseri'de polis ekipleri okul çevresinde asayiş uygulaması yaptı
        Adliye çalışanlarının kurduğu ritim topluluğundan konser
        Adliye çalışanlarının kurduğu ritim topluluğundan konser
        Kayseri'de otomobilin hava filtresinde uyuşturucu madde nakleden 2 şüpheli...
        Kayseri'de otomobilin hava filtresinde uyuşturucu madde nakleden 2 şüpheli...
        Kayseri'de kamu kurumlarının müdürleri ile engelliler, tekerlekli sandalyed...
        Kayseri'de kamu kurumlarının müdürleri ile engelliler, tekerlekli sandalyed...
        Başkan Çolakbayrakdar, akülü araçla Rabia Yağmur'u sevindirdi
        Başkan Çolakbayrakdar, akülü araçla Rabia Yağmur'u sevindirdi