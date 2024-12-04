Otomobilin hava filtresinden uyuşturucu çıktı; 2 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, T.Ö. (24) ve E.P.'nin (44) il dışından kente uyuşturucu nakledeceği bilgisi üzerine çalışma başlattı. Bu kapsamda şüphelilerin bulunduğu otomobil durduruldu. Narkotik köpeği Mia’nın da kullanıldığı aramada, aracın hava filtresinin içinden 125,30 gram uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli, polis merkezine götürüldü.

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