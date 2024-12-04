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        Otomobilin hava filtresinden uyuşturucu çıktı; 2 gözaltı

        KAYSERİ'de, il dışından kente otomobilin hava filtresinin içinde uyuşturucu getiren 2 şüpheli, polis tarafından yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.12.2024 - 10:32 Güncelleme: 04.12.2024 - 10:35
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        Otomobilin hava filtresinden uyuşturucu çıktı; 2 gözaltı
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        KAYSERİ'de, il dışından kente otomobilin hava filtresinin içinde uyuşturucu getiren 2 şüpheli, polis tarafından yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, T.Ö. (24) ve E.P.'nin (44) il dışından kente uyuşturucu nakledeceği bilgisi üzerine çalışma başlattı. Bu kapsamda şüphelilerin bulunduğu otomobil durduruldu. Narkotik köpeği Mia’nın da kullanıldığı aramada, aracın hava filtresinin içinden 125,30 gram uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli, polis merkezine götürüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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