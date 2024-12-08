Esad rejimi kontrolü kaybetti, Kayseri'de yaşayan Suriyeliler kutlama yaptı

Kayseri'de yaşayan Suriyeliler, Kocasinan ilçesi Küçükmustafa Mahallesi'nde kutlama yaptı. Türk bayrakları ve muhalif grupların bayraklarını taşıyan Suriyeliler, yürüyüş yaparak sık sık sloganlar attı. Polis ekipleri de herhangi bir olumsuzluk olmaması adına çevrede güvenlik önlemi aldı.

SURİYE'de muhalif grupların başkent Şam’a girmesi ve Beşar Esad yönetiminin kontrolü kaybetmesinin ardından Kayseri'de yaşayan Suriyeliler kutlama yaptı.

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