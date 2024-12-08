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        Esad rejimi kontrolü kaybetti, Kayseri'de yaşayan Suriyeliler kutlama yaptı

        SURİYE'de muhalif grupların başkent Şam'a girmesi ve Beşar Esad yönetiminin kontrolü kaybetmesinin ardından Kayseri'de yaşayan Suriyeliler kutlama yaptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.12.2024 - 13:43 Güncelleme: 08.12.2024 - 13:50
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        Esad rejimi kontrolü kaybetti, Kayseri'de yaşayan Suriyeliler kutlama yaptı
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        SURİYE'de muhalif grupların başkent Şam’a girmesi ve Beşar Esad yönetiminin kontrolü kaybetmesinin ardından Kayseri'de yaşayan Suriyeliler kutlama yaptı.

        Kayseri'de yaşayan Suriyeliler, Kocasinan ilçesi Küçükmustafa Mahallesi'nde kutlama yaptı. Türk bayrakları ve muhalif grupların bayraklarını taşıyan Suriyeliler, yürüyüş yaparak sık sık sloganlar attı. Polis ekipleri de herhangi bir olumsuzluk olmaması adına çevrede güvenlik önlemi aldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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