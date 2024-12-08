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        Kayserispor - Alanyaspor maçının ardından

        KAYSERİSPOR, Süper Lig'in 15'inci haftasında sahasında konuk ettiği Alanyaspor'u 2-0'lık skorla mağlup etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.12.2024 - 18:57 Güncelleme: 08.12.2024 - 19:00
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        Kayserispor - Alanyaspor maçının ardından
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        KAYSERİSPOR, Süper Lig'in 15’inci haftasında sahasında konuk ettiği Alanyaspor’u 2-0’lık skorla mağlup etti. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Kayserispor Yardımcı Antrenörü Sefer Yılmaz ile Alanyaspor Teknik Direktörü Sami Uğurlu açıklamalarda bulundu.

        Kayserispor’un uzun zamandır iç sahada galibiyet alamadığını söyleyen Kayserispor Yardımcı Antrenörü Sefer Yılmaz “Bizim için çok güzel bir geceydi. Yaklaşık herhalde 8-10 aydır Kayserispor camiası iç saha galibiyetine hasretti. Zaten, fikstürdeki konum itibariyla zor bir dönemden geçiyoruz. Bir üstümüzdeki takım Alanyaspor ile oynadık. 2 taraf için de çok önemli bir maçtı. Ama futbolcu kardeşlerimiz hafta içi bütün çalışmalarımızı sahaya yansıttı. Yüreklerini ortaya koydu ve bu maçtan galibiyetle ayrıldı. Bizim için çok önemli bir galibiyetti. Alanyaspor'un da üstüne çıktık. Bundan sonraki hedef bir an önce hem içeride hem dışarıda seri galibiyetler alıp en azından ilk on sıraya yükselmek. Onu da başarabilecek güçteyiz. İnşallah bu galibiyetlerin devamı gelecek” dedi.

        SAMİ UĞURLU: İYİ MÜCADELE ETTİLER

        Alanyaspor Teknik Direktörü Sami Uğurlu ise, “Bizim gibi Kayserispor’un da puana ihtiyacı vardı. Çok fazla mücadele ettiler. Çok koştular, istediler. Skoru aldılar. Maçın başından sonuna kadar daha fazla geçiş oyunu oynandı. İki takım da buna müsaitti. Bunun bazı riskleri de vardı. Yediğimiz gollerle de bunu gördük. Buradan ne ders alabiliriz onun üzerinde duracağız. İstediğimizi alamadık. Kayserispor'un vermiş olduğu mücadele gerçekten çok üst düzeydi, iyi mücadele ettiler. Biz de çok istedik. Ancak belki biz bulduğumuz pozisyonları gole çevirmiş olsaydık ortaya daha farklı sonuç çıkacaktı. Lig uzun, burada tabii eksik oyuncularımızın da aslında bu skorda etkisi olduğunu düşünüyorum. Önümüzdeki maçlarda istediğimiz oyunu çok daha iyi şekilde sahaya yansıtıp iyi sonuçlar almak en büyük hedefimiz” ifadelerini kullandı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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