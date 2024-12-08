Kayserispor - Alanyaspor maçının ardından

KAYSERİSPOR, Süper Lig'in 15’inci haftasında sahasında konuk ettiği Alanyaspor’u 2-0’lık skorla mağlup etti. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Kayserispor Yardımcı Antrenörü Sefer Yılmaz ile Alanyaspor Teknik Direktörü Sami Uğurlu açıklamalarda bulundu.

Kayserispor’un uzun zamandır iç sahada galibiyet alamadığını söyleyen Kayserispor Yardımcı Antrenörü Sefer Yılmaz “Bizim için çok güzel bir geceydi. Yaklaşık herhalde 8-10 aydır Kayserispor camiası iç saha galibiyetine hasretti. Zaten, fikstürdeki konum itibariyla zor bir dönemden geçiyoruz. Bir üstümüzdeki takım Alanyaspor ile oynadık. 2 taraf için de çok önemli bir maçtı. Ama futbolcu kardeşlerimiz hafta içi bütün çalışmalarımızı sahaya yansıttı. Yüreklerini ortaya koydu ve bu maçtan galibiyetle ayrıldı. Bizim için çok önemli bir galibiyetti. Alanyaspor'un da üstüne çıktık. Bundan sonraki hedef bir an önce hem içeride hem dışarıda seri galibiyetler alıp en azından ilk on sıraya yükselmek. Onu da başarabilecek güçteyiz. İnşallah bu galibiyetlerin devamı gelecek” dedi.