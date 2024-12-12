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        Zincirle raylara bağlanan köpek, vatmanın dikkatiyle kurtuldu

        KAYSERİ'de tramvay raylarına zincirle bağlanmış köpek, vatmanın dikkati sayesinde kurtarıldı; o anlar kameraya yansıdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.12.2024 - 17:48 Güncelleme: 12.12.2024 - 17:50
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        Zincirle raylara bağlanan köpek, vatmanın dikkatiyle kurtuldu
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        KAYSERİ'de tramvay raylarına zincirle bağlanmış köpek, vatmanın dikkati sayesinde kurtarıldı; o anlar kameraya yansıdı.

        Olay, 10 Aralık'ta saat 23.30 sıralarında meydana geldi. İldem istikametinden Cumhuriyet Meydanı yönüne seyreden tramvayın vatmanı Emirhan Eroğlu, Mimarsinan Kavşağı yönü raylarında zincirle bağlanmış köpek fark etti. Eroğlu, acil fren yaparak tramvayı durdurdu. Araçtan inen Eroğlu ile yolcular köpeği kurtarırken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; bağlı olmayan 2 köpeğin de zincirle bağlanan köpeğin yanında durduğu görüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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