Melikgazi Kayseri Basketbol - Nesibe Aydın: 83 - 92

Kadınlar Basketbol Süper Ligi 12’nci haftasında Melikgazi Kayseri Basketbol sahasında ağırladığı Nesibe Aydın’a 92-83’lük skorla yenildi. Müsabakanın en skorer ismi Melikgazi Kayseri Basketbol’dan 23 sayı ile Aerial Powers oldu.

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