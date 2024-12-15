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        Melikgazi Kayseri Basketbol - Nesibe Aydın: 83 - 92

        SALON:Kadir Has HAKEMLER: Orhan Çağrı Hekimoğlu, Hasan Ok, Melikşah Mercan, MELİKGAZİ KAYSERİ BASKETBOL: Kübra 11, Dangerfield 21, Doğa, Meltem 6, Şuğranur, Powers 23, Diallo 4, Fall 18NESİBE AYDIN: Damla 17, Wheeler 16, Rojin, Merve Arı 2, Merve Aygül, Elif, Sevgi, Wallace 20, İlayda 6, Nared 18, Scherf 13 1'İNCİ PERİYOT: 14 – 26DEVRE: 36 – 443'ÜNCÜ PERİYOT: 55 - 69Kadınlar Basketbol Süper Ligi 12'nci haftasında Melikgazi Kayseri Basketbol sahasında ağırladığı Nesibe Aydın'a 92-83'lük skorla yenildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.12.2024 - 18:50 Güncelleme: 15.12.2024 - 18:55
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        Melikgazi Kayseri Basketbol - Nesibe Aydın: 83 - 92
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        SALON:Kadir Has

        HAKEMLER: Orhan Çağrı Hekimoğlu, Hasan Ok, Melikşah Mercan,

        MELİKGAZİ KAYSERİ BASKETBOL: Kübra 11, Dangerfield 21, Doğa, Meltem 6, Şuğranur, Powers 23, Diallo 4, Fall 18

        NESİBE AYDIN: Damla 17, Wheeler 16, Rojin, Merve Arı 2, Merve Aygül, Elif, Sevgi, Wallace 20, İlayda 6, Nared 18, Scherf 13

        1'İNCİ PERİYOT: 14 – 26

        DEVRE: 36 – 44

        3’ÜNCÜ PERİYOT: 55 - 69

        Kadınlar Basketbol Süper Ligi 12’nci haftasında Melikgazi Kayseri Basketbol sahasında ağırladığı Nesibe Aydın’a 92-83’lük skorla yenildi. Müsabakanın en skorer ismi Melikgazi Kayseri Basketbol’dan 23 sayı ile Aerial Powers oldu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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