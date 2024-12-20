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        Atatürk'e hakaret iddiasına 1 yıl 10 ay hapis

        KAYSERİ'deGazi Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret ettiği iddiasıyla tutuksuz yargılanan Davut T.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.12.2024 - 12:56 Güncelleme: 20.12.2024 - 12:56
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        Atatürk'e hakaret iddiasına 1 yıl 10 ay hapis
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        KAYSERİ'deGazi Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret ettiği iddiasıyla tutuksuz yargılanan Davut T. (34), 1 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

        Davut T. iddiaya göre, 30 Mayıs'ta Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün olduğu paylaşımın altına hakaret içerikli yorum yazdı. Şikayet sonrası Davut T. hakkında 'Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret' suçundan dava açıldı. Kayseri 12'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında sanık Davut T., hazır bulundu. Davut T., pişman olduğunu belirterek, "Böyle bir suçtan geldiğim için pişmanım. Beni bu duruma düşürdükleri için pişmanım. Takdir sizin. Beraatimi istiyorum" dedi. Mahkeme hakimi, Davut T.'yi, 'Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret' suçundan 1 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdı. Hakim, sanığın sabıkasız olması nedeniyle hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına karar verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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