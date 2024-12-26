Kayserispor Başkanı Çamlı'ya hakaretten yargılanan sanığa 1740 TL ceza

KAYSERİSPOR Başkanı Ali Çamlı'ya sosyal medya hesabından hakaret ettiği iddia edilen Gökhan Ş. (48), tutuksuz yargılandığı davada 1740 TL cezaya çarptırıldı.

Olay, geçen yıl 21 Aralık'a Kayseri'de meydana geldi. Gökhan Ş., iddiaya göre, Kayserispor Başkanı Ali Çamlı'ya yönelik sosyal medya hesabından hakaret içerikli yorum yaptı. Şikayet sonrası Gökhan Ş. hakkında Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma yürütülüp, iddianame düzenlendi. Gökhan Ş. hakkında, 'Sesli, yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret' suçundan 3 aydan 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.