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        Eski sevgilisini öldüren sanığa verilen ağırlaştırılmış müebbede bozma kararı

        KAYSERİ'de eski sevgilisi Edanur Çoban'ı (18) öldüren Gökhan Çatbaş'a (22), tutuklu yargılandığı davada verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, usul yönünden eksiklik yapıldığı gerekçesiyle Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi tarafından bozuldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.12.2024 - 14:09 Güncelleme: 26.12.2024 - 14:15
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        Eski sevgilisini öldüren sanığa verilen ağırlaştırılmış müebbede bozma kararı
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        KAYSERİ’de eski sevgilisi Edanur Çoban'ı (18) öldüren Gökhan Çatbaş'a (22), tutuklu yargılandığı davada verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, usul yönünden eksiklik yapıldığı gerekçesiyle Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi tarafından bozuldu.

        Olay, geçen yıl 13 Eylül'de saat 22.30 sıralarında, Melikgazi ilçesi Anbar Mahallesi'nde meydana geldi. Restoranda garson olarak çalışan Edanur Çoban, iş çıkışı evine giderken arkasından gelen eski sevgilisi Gökhan Çatbaş'ın silahlı saldırısına uğradı. Çoban, pompalı tüfekle açılan ateşle yere yığılırken, Çatbaş kaçtı. Edanur Çoban, hayatını kaybetti. Kaçan şüpheli Nevşehir'in Avanos ilçesi girişinde yakalanıp, tutuklandı. Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri Bölümü'nü kazanan, üniversite eğitimi için restoranda garsonluk yapıp harçlık biriktirdiği belirtilen Edanur Çoban, memleketi Nevşehir'in Kozaklı ilçesinde toprağa verildi.

        KARAR DURUŞMASI YAPILDI

        Gökhan Çatbaş hakkında 'Kadına karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. Kayseri 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 3 Eylül'de görülen davanın karar duruşmasında tutuklu sanık Gökhan Çatbaş ile Edanur Çoban'ın şikayetçi annesi Tuğba Çoban, babası Akın Çoban ve avukatları salonda hazır bulundu. Davaya, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatları da müdahil oldu.

        Şikayetçi olduğunu söyleyen Tuğba Çoban, “Kızımın sanık ile tanıştığını 10 gün önce öğrendim. En ağır cezayı almasını istiyorum” dedi.

        Acısının çok büyük olduğunu belirten Akın Çoban ise “Kızım katledileli tam 357 gün oldu. Kızımın kafasından 17 saçma çıktı. Baba olarak ciğerim yanıyor. Erciyes’in karını getirip, ciğerime bassanız bu yangın sönmez. En ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum” diye konuştu.

        ‘TOPLUMA KAZANDIRILMAK İSTİYORUM’

        Beraatini ve tahliyesini istediğini söyleyen sanık Gökhan Çatbaş da “Hayatımda hiç suç işlememiş birisiydim. Bana; ‘Hayatında birini öldüreceksin’ deseler, hayatta inanmazdım. Yeniden topluma kazandırılmak istiyorum. Beni de dışarıda bekleyen sevdiklerim ve ailem var. Türk adaletinin affına sığınıyorum. Böyle olmasını istemezdim. Çok pişmanım” dedi.

        Mahkeme heyeti sanık Gökhan Çatbaş’ı, ‘Tasarlayarak kadını kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Heyet, sanık hakkında hiçbir indirim maddesi uygulamadı.

        İSTİNAF BOZMA KARARI VERDİ

        Sanık Çatbaş'ın avukatı karara itiraz ederek, dosyayı Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi'ne taşıdı. Dosyanın geldiği Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi 1'inci Ceza Dairesi, yapılan inceleme sonrası dosyada dinlenen tanıklardan birinin naip hakim (görevlendirilen hakim) ile dinlendiği, heyet halinde tanık ifadesinin alınması gerektiği bu yüzden de dosyada usul yönünde eksiklik olduğu gerekçesiyle bozma kararı vererek, dosyayı yerel mahkemeye gönderdi.

        Sanık Gökhan Çatbaş önümüzdeki günlerde bozma kararı sonrası yeniden yerel mahkemede hakim karşısına çıkacak.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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