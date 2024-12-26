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        Otomobilden 320 bin TL'lik ameliyat malzemesi çalan şüpheli yakalandı; o anlar kamerada

        KAYSERİ'nin Talas ilçesinde bir otomobilden yaklaşık 320 bin TL değerinde 710 adet ameliyat malzemesi hırsızlığı yaptığı tespit edilen M.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.12.2024 - 23:05 Güncelleme: 26.12.2024 - 23:10
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        Otomobilden 320 bin TL'lik ameliyat malzemesi çalan şüpheli yakalandı; o anlar kamerada
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        KAYSERİ'nin Talas ilçesinde bir otomobilden yaklaşık 320 bin TL değerinde 710 adet ameliyat malzemesi hırsızlığı yaptığı tespit edilen M.B. (44) yakalandı. Hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı.

        Talas Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, ilçede meydana gelen 'otodan hırsızlık' ve 'mala zarar verme' konularının çözümüne yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda belirlenen adrese düzenlenen operasyonda M.B. yakalandı. Yapılan aramalarda yaklaşık 320 bin TL değerinde 710 adet ameliyat malzemeleri ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, polis merkezine götürüldü. Suça konu olan malzemeler ise sahibine eksiksiz olarak teslim edildi.

        Öte yandan şüphelinin otomobilden ameliyat malzemelerini çaldığı anlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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