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        Çocuklarını görmek için geldiği Kayseri'de bıçaklanarak öldürüldü

        KAYSERİ'de parktaki kameriyede çay içerken, çıkan tartışmada arkadaşı B.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.12.2024 - 11:45 Güncelleme: 27.12.2024 - 11:50
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        Çocuklarını görmek için geldiği Kayseri'de bıçaklanarak öldürüldü
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        KAYSERİ'de parktaki kameriyede çay içerken, çıkan tartışmada arkadaşı B.C.’nin bıçaklı saldırısında yaralanan Yasin Duran (46), hayatını kaybetti. Duran'ın boşandığı eşiyle kalan çocuklarını görmek için Balıkesir'den Kayseri'ye geldiği öğrenildi.

        Olay, dün saat 23.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Barbaros Mahallesi Subaşı Sokak’taki parkta meydana geldi. Kameriyede çay içen arkadaşlar Yasin Duran ile B.C. arasında iddiaya göre; çocukları arasındaki husumet nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmada B.C., yanındaki bıçakla Duran'ı yaraladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Duran, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Yasin Duran, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Duran'ın cenazesi otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Olay yerinden kaçan B.C. ise polis tarafından yakalandı.

        Öte yandan, Yasin Duran'ın eşiyle boşandığı, çocuklarını görmek için Balıkesir'den Kayseri'ye geldiği öğrenildi.

        Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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