Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Kayseri'de devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

        KAYSERİ'de, otomobilin yoldan çıkıp boş araziye devrildiği kazada, 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.12.2024 - 16:13 Güncelleme: 29.12.2024 - 16:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kayseri'de devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        KAYSERİ'de, otomobilin yoldan çıkıp boş araziye devrildiği kazada, 3 kişi yaralandı.

        Kaza, saat 15.00 sıralarında Talas ilçesi Mevlana Mahallesi Bilge Kağan Caddesi'nde meydana geldi. M.A.’nın kontrolünü kaybettiği 43 RF 439 plakalı otomobil, yoldan çıkarak boş araziye devrildi. Kazada sürücü M.A. ile yanındaki 2 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        DEM Parti'den İmralı açıklaması
        DEM Parti'den İmralı açıklaması
        Aliyev: Düşürülen uçak yerden açılan ateşle ağır hasar aldı
        Aliyev: Düşürülen uçak yerden açılan ateşle ağır hasar aldı
        Güney Kore'de uçak kazası: Çok sayıda kişi öldü!
        Güney Kore'de uçak kazası: Çok sayıda kişi öldü!
        Dünyada bir günde 3 uçak kazası!
        Dünyada bir günde 3 uçak kazası!
        Beşiktaş'ta seçim heyecanı!
        Beşiktaş'ta seçim heyecanı!
        Âşıklar ilk kez görüntülendi
        Âşıklar ilk kez görüntülendi
        En-Nesyri için geliyorlar!
        En-Nesyri için geliyorlar!
        "Neden peşimizden geliyorsun" diye sivil polislere saldırdılar!
        "Neden peşimizden geliyorsun" diye sivil polislere saldırdılar!
        "Dağda yaşıyorum"
        "Dağda yaşıyorum"
        'Ufaklıktan haber var'
        'Ufaklıktan haber var'
        G.Saray'da Ziyech'e sürpriz talip!
        G.Saray'da Ziyech'e sürpriz talip!
        "Uzaylılar aramızda"
        "Uzaylılar aramızda"
        Zaha Lyon'da da tutunamadı!
        Zaha Lyon'da da tutunamadı!
        "Suriye'de 4 yıl seçim yapılması zor"
        "Suriye'de 4 yıl seçim yapılması zor"
        Ya Voldemort haklıysa?
        Ya Voldemort haklıysa?
        Annesine tepki yağdı
        Annesine tepki yağdı
        Sevgilisini öldürmek için kiralık katil tuttu! Tuttuğu kiralık katil onu öldürdü
        Sevgilisini öldürmek için kiralık katil tuttu! Tuttuğu kiralık katil onu öldürdü
        496 balık türünün yüzde 65'inde o var
        496 balık türünün yüzde 65'inde o var
        Çocuklarda kışla beraber RSV vakaları arttı
        Çocuklarda kışla beraber RSV vakaları arttı
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Canay Doğan!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Canay Doğan!

        Benzer Haberler

        KAYSERİ Bilim Merkezi 2024'te 134 bin kişiyi ağırladı
        KAYSERİ Bilim Merkezi 2024'te 134 bin kişiyi ağırladı
        Kayseri'de 7,6 milyon makaron ve 900 kilo tütün ele geçirildi
        Kayseri'de 7,6 milyon makaron ve 900 kilo tütün ele geçirildi
        Kayseri'de 7 milyon 650 bin makaron ve 900 kilogram kaçak tütün ele geçiril...
        Kayseri'de 7 milyon 650 bin makaron ve 900 kilogram kaçak tütün ele geçiril...
        Mektep Melikgazi'de ilk konferans yapıldı
        Mektep Melikgazi'de ilk konferans yapıldı
        Erciyes'te meşaleli gece kayağı düzenlendi
        Erciyes'te meşaleli gece kayağı düzenlendi
        Erciyes Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu yaşandı
        Erciyes Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu yaşandı