Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Yüksek sesli müzikle çevreye rahatsızlık veren sürücüye 43 bin TL ceza

        KAYSERİ'de yüksek sesle müzik dinleyip çevreye rahatsızlık veren sürücüye 43 bin 852 TL ceza uygulandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.01.2025 - 11:05 Güncelleme: 03.01.2025 - 11:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yüksek sesli müzikle çevreye rahatsızlık veren sürücüye 43 bin TL ceza
        ABONE OL
        ABONE OL

        KAYSERİ'de yüksek sesle müzik dinleyip çevreye rahatsızlık veren sürücüye 43 bin 852 TL ceza uygulandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada 'Son ses müzikle mahalleye rahatsızlık verdi' paylaşımına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda otomobil ve sürücüsü ekipler tarafından tespit edildi. Sürücüye, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nda yer alan; 'Yüksek sesle müzik dinlemek', 'Araçtan çöp atmak', 'Mevzuata uygun olmayan ışık donanımı', 'Sürücü belgesi geçici olarak iptal edildiği halde araç kullanmak ve kullanılmasına izin vermek' maddelerinden toplam 43 bin 852 TL ceza uygulandı. Ayrıca 'Halkın huzur ve sükununu bozmak' suçundan sürücü hakkında gerekli adli işlemler başlatılarak ve psikoteknik raporu alması için İl Sağlık Müdürlüğü'ne sevk edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        2024'te enflasyon yüzde 44.38 oldu
        2024'te enflasyon yüzde 44.38 oldu
        Memur ve emeklinin maaş zammı belli oldu
        Memur ve emeklinin maaş zammı belli oldu
        Tavan kira zam oranı belli oldu
        Tavan kira zam oranı belli oldu
        Bedelli askerlik ne kadar olacak?
        Bedelli askerlik ne kadar olacak?
        15 yaşındaki çocuğu öldüren babası çıktı!
        15 yaşındaki çocuğu öldüren babası çıktı!
        Göçmenler Trump göreve gelmeden ABD'ye girmek için yola çıktı
        Göçmenler Trump göreve gelmeden ABD'ye girmek için yola çıktı
        Biri 3 diğeri 1 yaşındaydı! İki kardeş alevlerin arasında!
        Biri 3 diğeri 1 yaşındaydı! İki kardeş alevlerin arasında!
        Beşiktaş çıkış arıyor!
        Beşiktaş çıkış arıyor!
        22 yaşındaki Osman'dan 1 haftadır iz yok... Baraj gölü boşaltılıyor!
        22 yaşındaki Osman'dan 1 haftadır iz yok... Baraj gölü boşaltılıyor!
        Zelenskiy'den Trump'a: Putin'i durdurabilir
        Zelenskiy'den Trump'a: Putin'i durdurabilir
        Güney Kore'nin azledilen lideri tutuklamaya direndi
        Güney Kore'nin azledilen lideri tutuklamaya direndi
        Son paylaşımları yürek burktu
        Son paylaşımları yürek burktu
        "Tayfur’un vefatı bir parçamı alıp götürdü"
        "Tayfur’un vefatı bir parçamı alıp götürdü"
        Ünlüler üzüntü içinde
        Ünlüler üzüntü içinde
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Kalorinin yetersizi de başa bela!
        Kalorinin yetersizi de başa bela!
        Ayna yokken insanlar kendilerini nasıl görüyordu?
        Ayna yokken insanlar kendilerini nasıl görüyordu?
        2025'te hangi modeller gelecek?
        2025'te hangi modeller gelecek?
        F.Bahçe'den Kevin De Bruyne bombası
        F.Bahçe'den Kevin De Bruyne bombası
        Köylüler ahır olarak kullanıyordu...
        Köylüler ahır olarak kullanıyordu...

        Benzer Haberler

        Kayseri'de yüksek sesle müzik dinleyen sürücüye 43 bin 852 lira ceza
        Kayseri'de yüksek sesle müzik dinleyen sürücüye 43 bin 852 lira ceza
        Kayseri'de engelli rampasına park edip ambulansın hareketini engelleyen sür...
        Kayseri'de engelli rampasına park edip ambulansın hareketini engelleyen sür...
        Kayseri'de, 11 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yak...
        Kayseri'de, 11 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yak...
        Kayseri ve Yozgat'ta Regaip Kandili dualarla idrak edildi
        Kayseri ve Yozgat'ta Regaip Kandili dualarla idrak edildi
        Kayseri'de 6 kişiden 'kripto para dolandırıcılığı' iddiasıyla suç duyurusu
        Kayseri'de 6 kişiden 'kripto para dolandırıcılığı' iddiasıyla suç duyurusu
        Melikgazi Belediyesi zabıta ekipleri, işletmelerde denetim yaptı
        Melikgazi Belediyesi zabıta ekipleri, işletmelerde denetim yaptı