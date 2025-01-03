Okul hoparlöründe Ferdi Tayfur şarkısı

Melikgazi ilçesindeki Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde, dün akşam saatlerinde hayatını kaybeden sanatçı Ferdi Tayfur'un sevilen eserlerinden 'İçim Yanar' parçası çalındı. Öğrenciler, okul hoparlöründen çalan şarkı eşliğinde teneffüse çıktı. Bazı öğrenciler şaşırırken, bazı öğrenciler çalan şarkıya eşlik etti.

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