Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Okul hoparlöründe Ferdi Tayfur şarkısı

        KAYSERİ'debir okulda hayatını kaybeden sanatçı Ferdi Tayfur'un 'İçim Yanar' parçası çalındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.01.2025 - 12:07 Güncelleme: 03.01.2025 - 12:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Okul hoparlöründe Ferdi Tayfur şarkısı
        ABONE OL
        ABONE OL

        KAYSERİ'debir okulda hayatını kaybeden sanatçı Ferdi Tayfur'un 'İçim Yanar' parçası çalındı. Öğrenciler, okul hoparlöründen çalan şarkı eşliğinde teneffüse çıktı.

        Melikgazi ilçesindeki Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde, dün akşam saatlerinde hayatını kaybeden sanatçı Ferdi Tayfur'un sevilen eserlerinden 'İçim Yanar' parçası çalındı. Öğrenciler, okul hoparlöründen çalan şarkı eşliğinde teneffüse çıktı. Bazı öğrenciler şaşırırken, bazı öğrenciler çalan şarkıya eşlik etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kayıp kardeşler için boğaz trafiği askıya alındı
        Kayıp kardeşler için boğaz trafiği askıya alındı
        Bakan Şimşek'ten '2024 Yılı Muhasebesi'
        Bakan Şimşek'ten '2024 Yılı Muhasebesi'
        2024'te enflasyon yüzde 44.38 oldu
        2024'te enflasyon yüzde 44.38 oldu
        Fenerbahçe, Hermoso transferinde sona yakın!
        Fenerbahçe, Hermoso transferinde sona yakın!
        Suriye'den Antep fıstığı ithal edilecek
        Suriye'den Antep fıstığı ithal edilecek
        'Açık' giyiniyor diye ablasını katletti!
        'Açık' giyiniyor diye ablasını katletti!
        Antalya'da turist rekoru
        Antalya'da turist rekoru
        Memur ve emeklinin maaş zammı belli oldu
        Memur ve emeklinin maaş zammı belli oldu
        Tavan kira zam oranı belli oldu
        Tavan kira zam oranı belli oldu
        Bedelli askerlik ne kadar olacak?
        Bedelli askerlik ne kadar olacak?
        15 yaşındaki çocuğu öldüren babası çıktı!
        15 yaşındaki çocuğu öldüren babası çıktı!
        Ferdi Tayfur'un ailesi
        Ferdi Tayfur'un ailesi
        Hastalıklar kol geziyor! İşte bağışıklık sistemini güçlendiren 7 beslenme önerisi
        Hastalıklar kol geziyor! İşte bağışıklık sistemini güçlendiren 7 beslenme önerisi
        Göçmenler Trump göreve gelmeden ABD'ye girmek için yola çıktı
        Göçmenler Trump göreve gelmeden ABD'ye girmek için yola çıktı
        Beşiktaş çıkış arıyor!
        Beşiktaş çıkış arıyor!
        Son paylaşımları yürek burktu
        Son paylaşımları yürek burktu
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Ayna yokken insanlar kendilerini nasıl görüyordu?
        Ayna yokken insanlar kendilerini nasıl görüyordu?
        2025'te hangi modeller gelecek?
        2025'te hangi modeller gelecek?
        Köylüler ahır olarak kullanıyordu...
        Köylüler ahır olarak kullanıyordu...

        Benzer Haberler

        Kayseri Kent Konseyi çalışmalarını sürdürüyor
        Kayseri Kent Konseyi çalışmalarını sürdürüyor
        Yüksek sesli müzikle çevreye rahatsızlık veren sürücüye 43 bin TL ceza
        Yüksek sesli müzikle çevreye rahatsızlık veren sürücüye 43 bin TL ceza
        Kayseri'de yüksek sesle müzik dinleyen sürücüye 43 bin 852 lira ceza
        Kayseri'de yüksek sesle müzik dinleyen sürücüye 43 bin 852 lira ceza
        Kayseri'de engelli rampasına park edip ambulansın hareketini engelleyen sür...
        Kayseri'de engelli rampasına park edip ambulansın hareketini engelleyen sür...
        Kayseri'de, 11 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yak...
        Kayseri'de, 11 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yak...
        Kayseri ve Yozgat'ta Regaip Kandili dualarla idrak edildi
        Kayseri ve Yozgat'ta Regaip Kandili dualarla idrak edildi