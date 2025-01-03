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        Kayseri'de MÜSİAD tarafından 'Türkiye Yüzyılı Ödül Töreni' düzenlendi

        KAYSERİ'de Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) tarafından 'Türkiye Yüzyılı Ödül Töreni' düzenlendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.01.2025 - 22:25 Güncelleme: 03.01.2025 - 22:30
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        Kayseri'de MÜSİAD tarafından 'Türkiye Yüzyılı Ödül Töreni' düzenlendi
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        KAYSERİ'de Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) tarafından 'Türkiye Yüzyılı Ödül Töreni' düzenlendi. Törende olimpiyat ve dünya şampiyonu milli okçu Mete Gazoz ve milli paralimpik yüzücü Sevilay Öztürk de ödül aldı.

        MÜSİAD Kayseri Şubesi tarafından kentte bir düğün salonunda düzenlenen 'Türkiye Yüzyılı Ödül Töreni'ne Vali Gökmen Çiçek, AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı, ilçe belediye başkanları, MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı, MÜSİAD Kayseri Şube Başkanı Ferhat Akmermer ve davetliler katıldı. Törende konuşan Asmalı, MÜSİAD'ın misyonu ve vizyonuyla sadece bir iş insanları derneği değil, aynı zamanda bir medeniyet hareketi olduğunu belirtti. Konuşmaların ardından olimpiyat ve dünya şampiyonu milli okçu Mete Gazoz ve milli paralimpik yüzücü Sevilay Öztürk ile ödüle layık görülenlere hediyeleri takdim edildi. Milli okçu Mete Gazoz, tören sonrasında yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin önde gelen iş insanları tarafından ödüle layık görülmek beni çok mutlu etti. Demek ki bizim yaptığımız işler ve başarılar ülkemizde güzel takip ediliyor. O yüzden bu gün bu ödülü aldığım için çok mutlu oldum. Şimdiye kadar aldığımız başarılar daha başlangıç diyebilirim. Çalışmalarımız her zamankinden daha yoğun geçiyor. Çünkü artık kazanmamız gereken bir olimpiyat daha var. Önümüzde hazırlanmamız gereken bir 4 yıl daha var. Bütün kamplarımız ve turnuvalarımız tüm hızıyla sürüyor. İnşallah bu 4 yıllık süreci çok güzel geçiririz ve sonunda 2028 Olimpiyatları'nda da bu serüveni altın madalyayla sonlandırırız" ifadelerini kullandı.

        'MOTİVASYON GEÇİCİ BİR ŞEYDİR'

        Kendisini örnek alanlara tavsiyelerde bulunan Gazoz, şöyle devam etti:

        "Beni takip eden, beni izleyen, benim gibi başarılı olmak isteyen genç yaştaki bütün çocukları gördüğüm zaman çok mutlu oluyorum. Çünkü gerçekten aldığımız başarıların bu şekilde bir değeri oluyor. Onlara söyleyebileceğim şey, motivasyon geçici bir şeydir. Disiplinli oldukları sürece her zaman başarılı olacaklar."

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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