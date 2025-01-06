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        Hasan Hüseyin'in ölümüne ilişkin 3 sanık hakkında müebbet hapis istemiyle dava

        KAYSERİ'de Hasan Hüseyin Ali Ekber Akbulut'un (27) bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin 1'i tutuklu, 3 sanık hakkında müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.01.2025 - 14:36 Güncelleme: 06.01.2025 - 14:40
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        Hasan Hüseyin'in ölümüne ilişkin 3 sanık hakkında müebbet hapis istemiyle dava
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        KAYSERİ'de Hasan Hüseyin Ali Ekber Akbulut'un (27) bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin 1'i tutuklu, 3 sanık hakkında müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

        Olay, geçen yıl 17 Haziran'da saat 21.30 sıralarında, Kocasinan ilçesi Mevlana Mahallesi Cenap Şahabettin Sokak'ta meydana geldi. Hasan Hüseyin Ali Ekber Akbulut ile Oğuz İ. ve Mustafa İ. kardeşler arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Oğuz İ. ve Mustafa İ., bıçakla Akbulut'u yaraladı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Akbulut, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Akbulut'un ölümü sonrası polis ekipleri, Oğuz ve Mustafa İ. kardeşler ile olay sırasında yanlarında olan kuzenleri İrem K.’yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne çıkarılan şüphelilerden Oğuz İ. tutuklandı, ağabeyi Mustafa İ.’ye ev hapsi verilirken, kuzenleri İrem K. ise adli kontrol tedbiri ile salıverildi.

        İDDİANAME HAZIRLANDI

        Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlanarak iddianame hazırlandı. Kayseri Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede 3 şüpheli hakkında 'Kasten adam öldürme' suçundan müebbet hapis cezası istendi. İddianamede ifadesine de yer verilen Oğuz İ., "Hasan Hüseyin ağabeyimi darbetti. Ağabeyim Mustafa da ona yumruk attı. Hasan Hüseyin bıçağını çıkarıp ağabeyime sallamaya başladı. Ben de elinden almak için hamle yaptım. Yanlışlıkla bacağına girdi. Olaydan dolayı pişmanım. Olay bir anda yanlışlıkla oldu. Suçsuzum" dedi.

        Sanıklar önümüzdeki günlerde ilk kez hakim karşısına çıkacak.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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