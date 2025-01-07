Markette tanıştığı milli haltercinin önerisiyle başladığı okçulukta şampiyonluk istiyor

KAYSERİ'de doğuştan spina bifida hastası Metehan Acar (24), markette tanıştığı Avrupa Şampiyonu Milli Halterci Muammer Şahin'in önerisiyle 4 ay önce okçuluk sporuna başladı. Acar, şu anda ise Türkiye şampiyonu olmayı, ardından da ülkemizi Avrupa ve Dünya şampiyonlarında temsil etmeyi hedefliyor.

Kayseri’de yaşayan ve doğuştan spina bifida hastası olan Metehan Acar, Avrupa Şampiyonu ve Dünya 3’üncüsü milli halterci Muammer Şahin bir tesadüf sonucu markette alışveriş yaptığı sırada tanıştı. Milli halterci Şahin ile bir süre sohbet eden Acar, bu tesadüfün ardından spor yapmaya karar verdi.

'METE GAZOZ’U ÖRNEK ALIYORUM' Spora başlamadan önce içine kapanık biri olduğunu söyleyen Metehan Acar, “Avrupa Halter Şampiyonu Milli Sporcu Muammer Şahin ile markette karşılaştık. Beni, okçuluk sporuna yönlendirdi. Sporla ilgilenmemi tavsiye etti. ‘Neden sporla ilgilenmiyorsun’ dedi. Numarasını verdi. Bir hocaya yönlendirdi. Aileme durumu anlattım. Onlar da bana destek verdi. O da bocce hocasıydı. O da benim elimin kuvvetli olduğunu söyleyerek, okçuluk sporuna yönlendirdi. Hedefim Türkiye şampiyonu olarak, ardından da ülkemizi Avrupa ve Dünya şampiyonlarında temsil etmek istiyorum. Bu spora başladıktan sonra özgüvenim çok arttı. Daha önce içime kapanıktım. Spordan sonra daha çok ilgi alanım oldu. Burada da aile ortamı var. Bana da kardeşçe yaklaşıyorlar. Sporda hayat var. Ben burada engel oluşmadığını fark ettim. İçine kapanmasınlar, dışarı çıksınlar. Keyif alsınlar. Paralimpik oyunlarında ilk hedefim Türkiye şampiyonu olmak. Ardından da Avrupa ve Dünya şampiyonu olmak. Mete Gazoz’u da örnek alıyorum” ifadelerini kullandı.

ANTRENÖR SİNEM ŞAHİN: ÇOK HIRSLI BİR SPORCU Acar’ın antrenörü Sinem Şahin ise, "Metehan ile bu spora 4 ay önce başladık. Başlangıçta tahta yay gibi başlangıç yaptık. Gelişimi güzeldi. 4’üncü ayın sonunda da profesyonel malzemeler ile devam ediyoruz. Metehan çok hırslı. Herkesten daha çok antrenman yapıyor. Haftanın 4 günü 4 saat üzerinden antrenman yapıyor. Önümüzdeki günlerde bir Türkiye şampiyonası olacak. Oraya katılıp güzel bir sonuç alacağımızı düşünüyorum. İlerisinde de milli takımı hedefliyoruz” dedi.