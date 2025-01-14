Birbirinin sesinden etkilenen görme engelli çift, 1,5 yıl sonra evlendi

KAYSERİ'de yüzde 95 görme engelli Fatma Dağ (49) ile Çorum'da yaşayan görme engelli Suat Dağ (43), birbirinin sesinden etkilenip aşık oldu. 1,5 yıl önce tanışan çift, evlenip Kayseri'de yaşamaya başladı. Mutlu bir evliliklerinin olduğunu belirten Fatma Dağ, "30 yıldır görme engelliyim, yüzde 5 görüyorum. Eşimi yolda, yönlendirebiliyorum. Sosyal medyada bir grubum vardı. Kendisini gruba aldım. Orada sesimi duyunca beni beğenmiş. Ben de onu çok sevdim. Sesi çok güzeldi, yüreği daha güzelmiş" dedi.

Kayseri'de 1994 yılında geçirdiği kalp ameliyatı sırasında görme engelli kalan Fatma Dağ ile Çorum'da yaşayan doğuştan görme engelli Suat Dağ yaklaşık 1,5 yıl önce sosyal medyadan tanışıp konuşmaya başladı. Çift, birbirlerinin sesinden etkilenip aşık oldu ve 1 ay önce evlenip Kayseri'nin Hacılar ilçesinde yaşamaya başladı. Suat Dağ, "2022 yılında bir kamu kurumundan emekli oldum. Evliyim, mutluyum. Küçük kardeşim de görme engelli, İstanbul'da öğretmenlik yapıyor. Her engelin zorluğu olduğu gibi görmemenin de kendine göre birtakım zorlukları var. Doğuştan olduğu için körler okullarında okuduk. Yurtlarda kaldık. 15,5 yıl çalışma hayatım oldu. Kendimizi ona göre yetiştirdik. Hayatımızı ona göre sistemleştirdik. En nihayetinde 6 Aralık 2024 Cuma günü itibarıyla da yanımda bulunan Fatma Hanım ile hayatımı birleştirdim" diye konuştu.

'MUTFAK İŞLERİ BENDE, TEMİZLİK ONDA'

Eşiyle sosyal medya grubunda tanıştıklarını söyleyen Suat Dağ, "Önce grupta sohbet ettik. Daha sonra sohbetimizi özele indirgedik. Aradan biraz zaman geçince Kayseri'ye geldim. Kayseri'de görüştük. Bir süre sonra isteme, söz ve nişan faslı oldu. Hayatımızı birleştirdik. Kendisini çok seviyorum. Ona karşı olan sevgim anbean çoğalmakta. Kendisi o kadar uyumlu bir hanımefendi ki, ona karşı herhangi bir olumsuzluk hissetmiyorum. Evlenmeden önce tek yaşıyordum. Hayat her zaman insana gülen yüzünü göstermiyor. Sıkıntılarımız oldu. Fatma'nın ameliyat süreci oldu. 15 günde 2 tane ameliyat geçirdi. Evlenmemiz biraz zorlaştı. İlk zamanlarda bayağı zorluklar yaşadık. Evde ne iş yapılıyorsa her şeyi ben yaptım desem yeridir. Fatma Hanım yavaş yavaş iyileşmeye ve benim işlerimi kolaylaştırmaya başladı. Mutfak işleri bende, temizlik işleri onda. Yardıma ihtiyacı olduğu için kendisine yardım ediyorum. Çünkü rahatsızlığından kalan denge sorunu ve ellerinde ciddi titremeler olduğu için ocak başına yaklaştırmıyorum. Biz her şeye birlikte gideriz. Ne ben ne de o tek başına gider" ifadelerini kullandı.