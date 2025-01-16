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        10 yıl hapisle aranan hükümlü, bazanın içinde yakalandı

        KAYSERİ'de 'Hırsızlık' ve 'Konut dokunulmazlığını ihlal' suçlarından hakkında kesinleşmiş 10 yıl hapis cezası bulunan S.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.01.2025 - 15:07 Güncelleme: 16.01.2025 - 15:10
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        10 yıl hapisle aranan hükümlü, bazanın içinde yakalandı
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        KAYSERİ’de ‘Hırsızlık’ ve ‘Konut dokunulmazlığını ihlal’ suçlarından hakkında kesinleşmiş 10 yıl hapis cezası bulunan S.Ö. (31), saklandığı bazanın içinde yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 'Hırsızlık' ve 'Konut dokunulmazlığını ihlal etme' suçlarından hakkında kesinleşmiş 10 yıl hapis cezası bulunan S.Ö. isimli kadının yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda belirlenen adrese düzenlenen operasyonda firari hükümlü, saklandığı bazanın içinde yakalandı. Gözaltına alınan S.Ö., emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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