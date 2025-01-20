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        Kayseri'de bıçaklı kavga: 1 ölü, 4 gözaltı (2)

        2KİŞİ TUTUKLANDIKayseri'de iki grup arasında çıkan ve E.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.01.2025 - 00:50 Güncelleme: 20.01.2025 - 00:55
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        Kayseri'de bıçaklı kavga: 1 ölü, 4 gözaltı (2)
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        2KİŞİ TUTUKLANDI

        Kayseri'de iki grup arasında çıkan ve E.Ç.'nin hayatını kaybettiği bıçaklı kavgaya karıştığı iddiasıyla gözaltına alınan 4 kişiden M.Ü. (20) ve M.A.Ü. (17) çıkarıldıkları Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine konuldu. Diğer 2 şüpheli ise adli kontrol tedbiri ile salıverildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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