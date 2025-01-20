Narkozla ölüm iddiası davasında verilen beraat kararı 2 kez bozuldu; istinaftan 54 bin 450 TL ceza

KAYSERİ'de 2016 yılında özel hastanede 3'üncü çocuğunu dünyaya getirdikten sonra fenalaşıp 10 gün sonra hayatını kaybeden Nesrin Satılmış'ın (37), fazla narkoz ile öldüğü iddiasıyla açılan ve Bölge Adliye Mahkemesi'nde 2 kez bozulan davada yeniden yargılanan anestezi uzmanı M.S.İ.'ye (67), 'Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezası verildi. Mahkeme, sanığın cezasının, statüsü ve cezanın üzerindeki etkisini de göz önüne alıp 605 gün karşılığı 54 bin 450 TL para cezasına çevrilmesine karar verdi.

Kentte yaşayan Şaban Satılmış'ın eşi ev kadını Nesrin Satılmış, 3'üncü kez hamile kaldı. Sağlıklı bir hamilelik dönemi geçiren Satılmış, kontrollere gittiği doktorun bulunduğu özel hastanede 25 Haziran 2016'da sezaryenle sağlıklı bir kız bebek dünyaya getirdi. Ameliyathaneden özel odaya alınan Nesrin Satılmış, dudaklarının mor olduğunu ve zayıf nefes aldığını gören yakınlarının tepkisi üzerine hastane yetkilileri tarafından Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Yoğun bakıma alınan Nesrin Satılmış, 10 gün sonra yaşamını yitirdi. O dönem çiftin kızları Ayşe 8, Aybüke ise 6 yaşındaydı. Satılmış'ın yeni dünyaya getirdiği bebeğine ise Nesrin adı verildi.

Ailesi, Nesrin Satılmış'ın aşırı dozda verilen narkoz nedeniyle öldüğünü iddia ederek, hastanenin anestezi uzmanı M.S.İ. hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Soruşturma sonunda anestezi uzmanı hakkında Kayseri 13'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde, 'Taksirle ölüme neden olma' suçundan dava açıldı. Yerel mahkeme tarafından yargılaması yapılan M.S.İ.'nin delil yetersizliği gerekçesiyle beraatine karar verildi. Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi tarafından 2 kez bozma kararı verilen dosya sonunda sanık M.S.İ. yeniden beraat etti.

İSTİNAF BERAAT KARARINI KALDIRDI

Nesrin Satılmış'ın şikayetçi ailesinin avukatı Serap Mercan, karara itiraz edip, dosyayı yeniden Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi'ne taşıdı. Dosyanın geldiği 2'nci Ceza Dairesi'nin incelemesinin ardından duruşma yapılmasına karar verildi. Duruşma sonrası istinaf mahkemesi sanığa verilen beraat kararını kaldırarak, 'Taksirle ölüme veya yaralanmaya neden olma' suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdı. Ceza Dairesi, sanığın cezasını sosyal statüsü ve cezanın üzerindeki etkisini de göz önüne alıp 605 gün karşılığı 54 bin 450 TL cezaya çevrilmesine karar verdi. Oy çokluğuyla alınan kararın Yargıtay temyiz yolu açık olmak üzere verildiği, üyelerden birinin de karara şerh koyarak karşı oy kullandığı belirtildi.