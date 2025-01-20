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        Kayseri'de 7 yaşındaki oğlunu vurup kendini eve kilitledi (2)

        Yazıişleri müdürlerineŞüpheli Demir K.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.01.2025 - 15:59 Güncelleme: 20.01.2025 - 16:05
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        Kayseri'de 7 yaşındaki oğlunu vurup kendini eve kilitledi (2)
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        Yazıişleri müdürlerine

        Şüpheli Demir K.’nin oğlunu vurduğu silah, kaynağından ‘tüfek’ olarak düzeltilmiştir.

        4 SAAT SONRA İKNA EDİLDİ

        Kayseri'de oğlu Demir K.'yi (7) tüfekle yaralayıp, kendini eve kilitleyen Volkan K., 4 saat sonra ikna edilip, teslim oldu. Polis eşliğinde evden çıkarılan Volkan K. gözaltına alınarak, emniyete götürüldü. Demir K.'nin tedavisinin sürdüğü öğrenilirken, olayla ilgili başlatılan inceleme devam ediyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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