Kayseri'de 7 yaşındaki oğlunu vurup kendini eve kilitledi (2)

Kayseri'de oğlu Demir K.'yi (7) tüfekle yaralayıp, kendini eve kilitleyen Volkan K., 4 saat sonra ikna edilip, teslim oldu. Polis eşliğinde evden çıkarılan Volkan K. gözaltına alınarak, emniyete götürüldü. Demir K.'nin tedavisinin sürdüğü öğrenilirken, olayla ilgili başlatılan inceleme devam ediyor.

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