Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Kayseri'de 7 yaşındaki oğlunu tüfekle ağır yaralayan baba tutuklandı

        KAYSERİ'de oğlu Demir K.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.01.2025 - 19:58 Güncelleme: 21.01.2025 - 20:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kayseri'de 7 yaşındaki oğlunu tüfekle ağır yaralayan baba tutuklandı
        ABONE OL

        KAYSERİ’de oğlu Demir K.’yı (7) tüfekle ağır yaralayan Volkan Koç, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Başından yaralanan Demir K.’nın hayati tehlikesi sürüyor.

        Olay, dün saat 11.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Gesi Fatih Mahallesi Fetih Sokak’taki 14 katlı bir binanın 2’nci katında meydana geldi. 3 suç kaydı bulunan Volkan Koç, henüz bilinmeyen nedenle oğlu Demir K.’yı tüfekle ağır yaraladı. Annenin ihbarı üzerine adrese itfaiye, polis, sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Demir K., Kayseri Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Baba Koç ise olaydan sonra kendisini eve kilitledi. Polis ekipleri, teslim olması için Volkan Koç'u ikna etmek amacıyla çalışma başlattı. Koç, ekiplerin 4 saat süren ikna çalışması sonucu, teslim oldu. Polis eşliğinde evden çıkarılan Volkan Koç gözaltına alınarak, emniyete götürüldü.

        Gözaltına alınan Koç, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Diğer yandan tüfekle başından ağır yaralanan Demir K.‘nın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Kartalkaya'daki faciada 66 can kaybı!
        Kartalkaya'daki faciada 66 can kaybı!
        "Otelin yangın yeterlilik belgesi mevcut"
        "Otelin yangın yeterlilik belgesi mevcut"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kartalkaya mesajı: Hesap sorulacak
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kartalkaya mesajı: Hesap sorulacak
        Sözcü yazarı Türkmen'den acı haber!
        Sözcü yazarı Türkmen'den acı haber!
        Kartalkaya'dan yürek burkan haberler!
        Kartalkaya'dan yürek burkan haberler!
        Kayserili aşçı Bolu'da hayatını kaybetti
        Kayserili aşçı Bolu'da hayatını kaybetti
        Kartalkaya'da pes dedirten görüntü
        Kartalkaya'da pes dedirten görüntü
        Bolu'daki faciada 4 gözaltı var!
        Bolu'daki faciada 4 gözaltı var!
        ABD-Meksika sınırında "ulusal acil durum"!
        ABD-Meksika sınırında "ulusal acil durum"!
        Kartalkaya'yı Kartalkaya yapan adamın oteli
        Kartalkaya'yı Kartalkaya yapan adamın oteli
        21 Ocak 2025: Bugün ne oldu?
        21 Ocak 2025: Bugün ne oldu?
        Süper Lig'de 20. haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        Süper Lig'de 20. haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        Heyecan sürüyor!
        Heyecan sürüyor!
        Ünlülerin yangın faciası üzüntüsü
        Ünlülerin yangın faciası üzüntüsü
        Emerson'a aslan pençesi!
        Emerson'a aslan pençesi!
        "Başınız sağ olsun"
        "Başınız sağ olsun"
        Yıldız Dağı'nda otelde patlama! Yaralılar var
        Yıldız Dağı'nda otelde patlama! Yaralılar var
        Mopaş Marketçilik halka açılıyor
        Mopaş Marketçilik halka açılıyor
        2. ve 3. Lig'de haftanın canlı yayınlanacak maçları
        2. ve 3. Lig'de haftanın canlı yayınlanacak maçları

        Benzer Haberler

        Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
        Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
        Nuri Yazanel Muaythai Şampiyonası, Kayseri'de sona erdi
        Nuri Yazanel Muaythai Şampiyonası, Kayseri'de sona erdi
        Başkan Büyükkılıç, alışveriş merkezindeki esnafı ziyaret etti
        Başkan Büyükkılıç, alışveriş merkezindeki esnafı ziyaret etti
        Başkan Büyükkılıç, Uluslararası İstanbul Mobilya Fuarı açılış törenine katı...
        Başkan Büyükkılıç, Uluslararası İstanbul Mobilya Fuarı açılış törenine katı...
        Kayseri'de 120 konuttan oluşan Yatay Mimari Proje'nin temeli atıldı
        Kayseri'de 120 konuttan oluşan Yatay Mimari Proje'nin temeli atıldı
        Kayseri'de toplu ulaşımda yerli ödeme sistemi "Troy" kartları kullanıma sun...
        Kayseri'de toplu ulaşımda yerli ödeme sistemi "Troy" kartları kullanıma sun...