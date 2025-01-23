KAYSERİ’de babadan kalma saatçilik mesleğini 50 yıldır devam ettiren Ahmet Rıhtım (63), beğendiği saatleri satmayıp 40 yılda 500 parçalık koleksiyon oluşturdu. En eskisinin 1850’den kalma İsviçre yapımı saat olan koleksiyonda 100 farklı marka yer alıyor.

Kayseri’de yaşayan evli ve 2 çocuk babası Ahmet Rıhtım, 13 yaşındayken babasının yanında çırak olarak saatçiliğe başladı. Geçen süreçte mesleği babasından teslim alan Rıhtım, saat satışı ve bozuk saatlerin tamirini yapıyor. Mesleğini 50 yıldır sürdüren Rıhtım, 40 yıldan bu yana beğendiği saatleri satmayıp 500 parçalık koleksiyon oluşturdu. En eskisinin 1850 senesinden kalma İsviçre yapımı saat olan koleksiyonda 100 farklı markadan saat bulunuyor. Yaptığı koleksiyonu anlatan Ahmet Rıhtım, "Koleksiyon yapmaya 1985’te hoşuma giden saatleri ayırarak başladım. Beğendiğim saatleri satmayıp kendime ayırdım. Şunu satma, bunu satma derken 500 saate ulaştık. Koleksiyondaki en eski parça 1850 yılına ait İsviçre yapımı bir saat. Saat koleksiyonumda 100 çeşit marka var. 1985’te başladım. 40 senedir biriktiriyorum. Saatçiliğe babamın yanında çırak olarak başladım. 50 yıllık saatçiyim. Koleksiyonumda 1850’den 1950’ye kadar saat bulunuyor" diye konuştu.

'MİLLET EVE ARSAYA PARA YATIRDI, BİZ DE SAATLERE YATIRIM YAPTIK'

Koleksiyonda bulunan saatlerin hepsinin çalıştığını belirten Rıhtım, "Çok güzel, özel saatler. Eskilerin içleri seramik olur, bozulmaz, sararma olmaz. Hepsi de çalışıyor. 400 tane kol saati 100 tane de cep saatimiz var. Toplam 500 parçadan oluşan, hepsi de çalışan saatler. Eğer değerini veren olursa satmayı düşünüyorum. Gören herkes hayran kaldı. 'Keşke bizim de böyle bir koleksiyonumuz olsaydı' dediler. Millet eve arsaya para yatırdı, biz de saatlere yatırım yaptık" ifadelerini kullandı.

'SAATİN KIYMETİNİ BİLMEYEN HİÇBİR ŞEYİN KIYMETİNİ BİLMEZ'

Saatin insanların en iyi arkadaşı olduğunu söyleyen Ahmet Rıhtım, şöyle konuştu:

"Eskiden saatler hep mekanikti. Sonra kurmalıydı. Sonra otomatikler çıktı. Ondan sonra da elektronik saatler çıktı. Sürekli evrim geçirdi. Şimdilerde de akıllı saatler derken bugünlere geldik. Saatçilik eskisi gibi değil. Saat mekanik olmalıdır. Gerçek saat mekaniktir. Telefonlar çıktı, saatlere eskisi gibi rağbet kalmadı. Aksesuar oldular ama yine de meraklıları var. Biz de kaybolan meslekler arasına girdik. Saat iyi bir şeydir. İnsanın en iyi arkadaşıdır. En kıymetli şey zamandır. Zamanı da saat gösterir. Saatin kıymetini bilmeyen hiçbir şeyin kıymetini bilmez.”