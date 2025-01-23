Silahından çıkan saçmalarla vurulan oğlunu ambulansa taşıyıp kendini eve kilitlemiş

KAYSERİ'de, babası Volkan Koç’un tüfeğinden çıkan saçmalarla vurulan Demir Koç (8), son yolculuğuna uğurlandı. Volkan Koç'un, oğlunu kucağında ambulansa teslim edip, binaya girip kendini eve kilitlemesi güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 20 Ocak'ta saat 11.00 sıralarında, Melikgazi ilçesi Gesi Fatih Mahallesi Fetih Sokak'taki 14 katlı binanın 2'nci katında meydana geldi. 3 suç kaydı olan babası Volkan Koç’un tüfeğinden çıkan saçmaların isabet ettiği Demir Koç yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla adrese itfaiye, polis, sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından Demir Koç, Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayın ardından kendisini eve kilitleyen Volkan Koç, ağabeyi Gökhan Koç'un da desteğiyle 4 saat süren ikna çalışmasıyla polis ekiplerine teslim oldu. Volkan Koç, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Volkan Koç'un ifadesinde silahını temizlerken ateş aldığı ve kaza sonucu oğlunu vurduğunu söylediği belirtildi.

Başından yaralanan Demir Koç, tedavi gördüğü hastanede 2 gün sonra yaşamını yitirdi. Demir Koç'un cenazesi, Kayseri Devlet Hastanesi’ndeki otopsi işlemlerinin ardından ailesi tarafından teslim alınarak, Hulusi Akar Camisi'ne getirildi. Koç için burada kılınan cenaze namazına ailesi, yakınları ve çok sayıda kişi katıldı. Demir Koç, Erkilet Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Diğer yandan olayın ardından yaşananların güvenlik kamera kayıtları ortaya çıktı. Görüntülerde Volkan Koç'un oğlu Demir'i kucağında binadan çıkardığı ve sağlık ekiplerine teslim ettiği görüldü. Volkan Koç'un çocuğunu teslim ettikten sonra binaya tekrar girip, kendini eve kilitlediği kamera kayıtlarına yansıdı.