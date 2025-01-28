Kayserispor Hırvat Sergej Jakirovic ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı

SÜPER Lig ekiplerinden Kayserispor, teknik direktörlük görevi için Boşnak asıllı Hırvat teknik adam Sergej Jakirovic ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, 21’inci haftada Sivasspor deplasmanında alınan 5-2’lik mağlubiyet sonrası teknik direktör Sinan Kaloğlu ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesini feshetti. Yeni teknik direktör arayışına giren ve Avrupa’da birçok önemli isimle görüşen Kayserispor, son olarak Dinamo Zagreb’i çalıştıran Sergej Jakirovic ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı. Sarı-kırmızlı takımdan yapılan açıklamada, “Kulübümüz, Teknik Direktörlük görevi için Sergej Jakirović ile 1,5 yıllık anlaşma sağlamıştır. Son olarak Dinamo Zagreb'te görev yapan Teknik Direktör Sergej Jakirović; Uefa Şampiyonlar Ligi, Avrupa ve Konferans Ligi maçlarında başarılı sonuçlar almış ve Ulusal liglerde ise maç başına 2 puan ortalaması yakalamıştır. Anlaşmanın hem Sergej Jakirović'e hem kulübümüze hayırlı olmasını diliyoruz” ifadelerine yer verildi.

Kayserispor’un yeni teknik direktörü Sergej Jakirovic yarın İstanbul aktarmalı olarak Kayseri’ye gelecek. Ardından da RHG Enertürk Enerji Stadyumu’nda 12.30'da basın toplantısı düzenleyerek, resmi sözleşmeye imza atacak.