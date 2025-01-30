Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Kayseri'de 4 katlı binada yangın; 11 kişi dumandan etkilendi

        KAYSERİ'de4 katlı binanın bodrum katında çıkan yangın söndürülürken, dumandan etkilenen 11 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.01.2025 - 18:12 Güncelleme: 30.01.2025 - 18:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kayseri'de 4 katlı binada yangın; 11 kişi dumandan etkilendi
        ABONE OL

        KAYSERİ'de4 katlı binanın bodrum katında çıkan yangın söndürülürken, dumandan etkilenen 11 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Melikgazi ilçesi Aydınlıkevler Mahallesi Sokullu Caddesi'ndeki 4 katlı binanın bodrum katında, saat 16.00 sıralarında yangın çıktı. Yükselen duman, kısa sürede binanın içine yayıldı. Binada yaşayanlar, dumandan etkilenmemek için evlerinin balkonlarına çıktı. İhbarla olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Alevler, 15 dakikalık çalışma ile söndürüldü. Dumandan etkilenen 11 kişi ambulanslarla hastaneye götürülürken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Avrupa Merkez Bankası'ndan faiz indirimi
        Avrupa Merkez Bankası'ndan faiz indirimi
        Korkuluk parçaları araçlara saplandı!
        Korkuluk parçaları araçlara saplandı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Suriye’de ismini Devlet Bahçeli’nin koyduğu Yeni Hayat Partisi kuruluyor
        Suriye’de ismini Devlet Bahçeli’nin koyduğu Yeni Hayat Partisi kuruluyor
        30 Ocak 2025: Bugün ne oldu?
        30 Ocak 2025: Bugün ne oldu?
        Beşiktaş play-off peşinde!
        Beşiktaş play-off peşinde!
        Nafaka düzenlemesi yolda: Evlilik süresine göre verilecek
        Nafaka düzenlemesi yolda: Evlilik süresine göre verilecek
        G.Saray'da hedef ilk 8!
        G.Saray'da hedef ilk 8!
        "40 milyon abonede fiyat artışı olmayacak"
        "40 milyon abonede fiyat artışı olmayacak"
        F.Bahçe için ya tamam ya devam!
        F.Bahçe için ya tamam ya devam!
        İklim değişikliği salmonella salgınlarını tetikleyebilir
        İklim değişikliği salmonella salgınlarını tetikleyebilir
        UEFA Avrupa Ligi'nde tur ihtimalleri!
        UEFA Avrupa Ligi'nde tur ihtimalleri!
        Genç kadın sevgilisinin evinde öldü!
        Genç kadın sevgilisinin evinde öldü!
        ‘The Odyssey’in galası Troya Müzesi’nde yapılsın
        ‘The Odyssey’in galası Troya Müzesi’nde yapılsın
        ABD'de uçak ile helikopterin çarpıştığı kazaya dair neler biliniyor?
        ABD'de uçak ile helikopterin çarpıştığı kazaya dair neler biliniyor?
        "ABD'deki uçak kazasında uçakta Ruslar da vardı"
        "ABD'deki uçak kazasında uçakta Ruslar da vardı"
        Adını avcıların acı hikayelerinden aldı!
        Adını avcıların acı hikayelerinden aldı!
        MSB'den teğmenler açıklaması
        MSB'den teğmenler açıklaması
        İnşaat işçisinin kara kalem sevgisi!
        İnşaat işçisinin kara kalem sevgisi!
        Ünlü oyuncudan üzücü haber
        Ünlü oyuncudan üzücü haber

        Benzer Haberler

        Kayseri'de proje kapsamında üreticilere 100 manda dağıtıldı
        Kayseri'de proje kapsamında üreticilere 100 manda dağıtıldı
        Kayseri'de apartmanda çıkan yangında 11 kişi dumandan etkilendi
        Kayseri'de apartmanda çıkan yangında 11 kişi dumandan etkilendi
        Kayseri'de eski kız arkadaşını öldüren sanığın yeniden yargılanmasına başla...
        Kayseri'de eski kız arkadaşını öldüren sanığın yeniden yargılanmasına başla...
        KAYMEK'in ücretsiz yabancı dil kursları ilgi görüyor
        KAYMEK'in ücretsiz yabancı dil kursları ilgi görüyor
        Melikgazi Belediyesi Fatma - Halit Çataloğlu Aile Sağlığı Merkezi'nin inşaa...
        Melikgazi Belediyesi Fatma - Halit Çataloğlu Aile Sağlığı Merkezi'nin inşaa...
        Talas'ta kütüphaneler 12 günde 38 bin 368 öğrenciyi ağırladı
        Talas'ta kütüphaneler 12 günde 38 bin 368 öğrenciyi ağırladı