Kayseri'de 4 katlı binada yangın; 11 kişi dumandan etkilendi

Melikgazi ilçesi Aydınlıkevler Mahallesi Sokullu Caddesi'ndeki 4 katlı binanın bodrum katında, saat 16.00 sıralarında yangın çıktı. Yükselen duman, kısa sürede binanın içine yayıldı. Binada yaşayanlar, dumandan etkilenmemek için evlerinin balkonlarına çıktı. İhbarla olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Alevler, 15 dakikalık çalışma ile söndürüldü. Dumandan etkilenen 11 kişi ambulanslarla hastaneye götürülürken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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