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        Kayseri'de üvey kardeşine istismar sanığına 10 yıl hapis

        KAYSERİ'de, üvey kız kardeşi R.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.01.2025 - 21:19 Güncelleme: 30.01.2025 - 21:19
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        Kayseri'de üvey kardeşine istismar sanığına 10 yıl hapis
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        KAYSERİ'de, üvey kız kardeşi R.A.'ya (16) cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuksuz yargılanan A.A. (23), 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

        Kayseri'de 11 Temmuz 2022'de meydana gelen olayda, iddiaya göre, A.A., üvey kız kardeşi R.A'ya cinsel istismarda bulundu. Mağdur kızın olayı kendi yaşındaki yeğenine anlatmasının ardından şikayet üzerine gözaltına alınan A.A., tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken, hakkında 'cinsel istismar' suçundan dava açıldı.

        Kayseri 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında tutuksuz sanık A.A. hazır bulundu. Üzerine atılan suçlamaları kabul etmeyen A.A., "Suçsuzum. Böyle bir şey yapmadım" dedi.

        Mahkeme heyeti, sanık A.A.'yı 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırarak, hakkında uygulanan adli kontrol tedbirinin devamına karar verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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