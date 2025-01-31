Sit alanı tümülüste define arayan 4 kişi yakalandı

KAYSERİ'ninFelahiye ilçesinde 1'inci derece sit alanı olan Başhöyük Tümülüsü'nde define arayan 4 kişi, suçüstü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Felahiye ilçesinde 1'inci derece sit alanı olan Başhöyük Tümülüsü'nde define arandığı ihbarı sonrası çalışma başlattı. Bu kapsamda düzenlenen operasyonda define aradığı belirlenen M.Y., M.B., E.B. ve C.B. suçüstü yakalandı. 25 metre uzunluğundaki kazı alanında 1 adet invertör, 3 adet akü, 15 metre kablo, 1 adet darbeli matkap, 6 adet matkap ucu, 2 adet gaz maskesi ve çeşitli malzemeler ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 şüpheli, İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.