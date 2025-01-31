Kızının erkek arkadaşını öldüren baba: Silah bir anda patladı

SamedAydın SUN/KAYSERİ, (DHA-KAYSERİ'de kızı T.A.'nın (15) erkek arkadaşı Osman Can Gündüz'ü (16) tabanca ile vurarak öldüren Şükrü A. (36) hakkında müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. Şükrü A., ifadesinde, "Bana, 'Kızının da senin de...' diyerek küfretti. 'Hepinizi bir gün öldüreceğim' dedi. Kızım o sırada 'baba' diye bağırdı. O sırada Osman Can silahıma sarıldı. Silah bir anda patladı. Nasıl vurulduğunu anlamadım" dedi.

Olay, geçen yıl 1 Temmuz akşamı Talas ilçesinde meydana geldi. Arkadaşları ile otomobille gezen kuaför Osman Can Gündüz, bu sırada kaldırımda yürüyen kız arkadaşı T.A.'yı gördü. Gündüz, yürüyerek T.A.'nın yanına gitti. Bu sırada Gündüz'ü gören T.A.'nın babası Şükrü A. kendisini kovaladı. Gündüz, A.U. yönetimindeki 18 GK 971 plakalı arkadaşlarının aracına binip kaçtı. Şükrü A., içinde kızının da olduğu aracıyla Gündüz'ün bindiği otomobili takip edip, çarparak durdurdu. Aracından inip Gündüz'ün bulunduğu otomobile yönelen Şükrü A., Osman Can Gündüz'ü tabancayla vurup, kızı T.A. ile birlikte uzaklaştı.

17 GÜN SONRA HAYATINI KAYBETTİ

Şükrü A., bir süre sonra kızını Doğu Terminali'ne bırakıp, aracıyla kaçtı. İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Gündüz, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Gündüz, olaydan 17 gün sonra hayatını kaybetti. Gündüz'ün cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından Talas ilçesi Başakpınar Mezarlığı'nda toprağa verildi. Polis, olay yerinden kaçan Şükrü A'yı 46 gün sonra Adana'da yakaladı. Gözaltına alınan Şükrü A., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İDDİANAME HAZIRLANDI

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlanarak iddianame hazırlandı. Kayseri Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede Şükrü A. hakkında 'Kasten adam öldürme' suçundan müebbet hapis cezası istendi. İddianamede ifadesine de yer verilen Şükrü A., "Bana, 'Kızının da senin de...' diyerek küfretti. 'Hepinizi bir gün öldüreceğim' dedi. Kızım o sırada 'baba' diye bağırdı. O sırada Osman Can silahıma sarıldı. Silah bir anda patladı. Nasıl vurulduğunu anlamadım. Silahın ağzında mermi olduğunu bilmiyordum. Olay yerinden ayrıldım. Öldürme kastım yoktu" dedi.