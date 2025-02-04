Berat'ın öldüğü kaza öncesi aile otomobilde sıcak su döküldüğü için mola vermiş

KAYSERİ'deyol kenarında duran hafif ticari araç ile otomobilin arasında sıkışan Berat Efe Geldi’nin (9) hayatını kaybettiği kaza ile ilgili yeni detay ortaya çıktı. Geldi Ailesinin otomobilde giderken kahve içmek istedikleri, kahveyi hazırlarken üzerlerine sıcak su dökülmesi nedeniyle yol kenarında durup, mola verdikleri öğrenildi.

Kaza, önceki gün saat 23.00 sıralarında Kayseri-Niğde yolu Örenşehir Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Enes Geldi, mola vermek için 10 BJ 949 plakalı hafif ticari aracı yol kenarında durdurdu. Aile araçta beklerken; Ensar ile kardeşi Berat Efe Geldi dışarı çıkıp aracın arka kısmına geçti. Bu sırada İncesu ilçesi eski Garipçe Mahallesi Muhtarı Durdu Polat yönetimindeki 50 KF 250 plakalı otomobil, çocuklardan Berat Efe Geldi ile hafif ticari araca çarptı. Kazanın ardından hafif ticari araçtan çıkan aile koşarak arka tarafa geçtiklerinde, Berat Efe'yi yerde yatarken gördü.

İKİ ARAÇ ARASINDA SIKIŞAN BERAT EFE HAYATINI KAYBETTİ

İhbarla kaza yerine polis, itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin yaptığı kontrolde, iki araç arasında sıkışan Berat Efe Geldi'nin hayatını kaybettiği belirlenirken, yaralı otomobil sürücüsü Durdu Polat hastaneye kaldırıldı. Geldi ailesinin, Mersin'den Kayseri'ye tatil için geldikleri ve geri dönüş yolunda kazanın meydana geldiği öğrenildi.

KAZA KAMERADA

Kaza, çevredeki bir evin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; yol kenarındaki hafif ticari araca otomobilin arkadan çarptığı görüldü. Hayatını kaybeden Berat Efe'nin iki araç arasında sıkıştığı anlar da kameralar tarafından kaydedilirken, kazada hemen sonra hafif ticari araçtan inen ailenin yerde yatan çocuğa doğru koştukları görüntülere yansıdı.

ESKİ MUHTAR TUTUKLANDI

Diğer yandan alkollü olduğu öne sürülen Polat, hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edilerek, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Kazada ölen Berat Efe Geldi'nin cenazesi de Kayseri Devlet Hastanesi morgundaki otopsi işlemlerinin ardından ailesi tarafından teslim alınarak Mersin'e gönderildi.

Öte yandan Geldi Ailesinin otomobilde giderken kahve içmek istedikleri, kahveyi hazırlarken üzerlerine sıcak su dökülmesi nedeniyle yol kenarında durup, mola verdikleri öğrenildi.