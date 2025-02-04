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        Kayseri'de park halindeki öğrenci servis minibüsü alev aldı

        KAYSERİ'nin Yahyalı ilçesinde alev alan park halindeki öğrenci servis minibüsü, kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.02.2025 - 23:43 Güncelleme: 04.02.2025 - 23:45
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        Kayseri'de park halindeki öğrenci servis minibüsü alev aldı
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        KAYSERİ'nin Yahyalı ilçesinde alev alan park halindeki öğrenci servis minibüsü, kullanılamaz hale geldi.

        Yahyalı ilçesine bağlı Şeydili Mahallesi’nde saat 21.00 sıralarında Fatih Çoban'a ait park halindeki 38 S 9330 plakalı öğrenci servis minibüsünde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Aracın motor bölümünde çıkan ve kısa sürede büyüyen alevler, minibüsü kapladı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin yaklaşık 15 dakikalık çalışması sonucu söndürüldü. Minibüsün kullanılamaz hale geldiği yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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