Kayserispor - Konyaspor: 3-2

STAT:RHG Enertürk Enerji

HAKEMLER: Çağdaş Altay, Anıl Usta, Emrah Ünal

KAYSERİSPOR: Bilal Bayazıt - Gökhan Sazdağı, Kolovetsios, Arif Kocaman (Dk. 46 Attamah), Hasan Ali Kaldırım, Karimi (Dk. 84 Hosseini), Kartal Kayra Yılmaz, Cardoso (Dk. 89 Nurettin Korkmaz), Bourabia (Dk. 77 Ackah), Mane (Dk. 77 Ramazan Civelek), Nazon

KONYASPOR: Slowik- Nikola (Dk. 46 Prip), Adil Demirbağ, Bazoer, Guilherme, Jevtovic (Dk. 61 Boateng), Tunahan Taşçı (Dk. 61 Umut Nayır), Aleksic, Oğulcan Ülgün (Dk. 83 Keyta), Yusuf Erdoğan (Dk. 62 Ndao), Kramer

KIRMIZI KART: Dk. 90 Boateng (Konyaspor)

GOLLER: Dk. 14, Dk. 55 Nazon, Dk. 23 Cardoso (Kayserispor), 45+1 Aleksic, Dk. 69 Kramer (Konyaspor)

SARI KARTLAR: Arif Kocaman, Hasan Ali Kaldırım, Cardoso (Kayserispor), Nikola, Adil Demirbağ, Tunahan Taşçı (Konyaspor)

Süper Lig’in 23’üncü haftasında Kayserispor sahasında konuk ettiği Konyaspor’u 3-2 mağlup etti. Bu skorun ardından yeni teknik direktörü Sergej Jakirovic yönetiminde ilk galibiyetini alan sarı-kırmızılılar, 6 maç sonra ilk kez galip gelerek puanını 20’ye yükseltti. Konuk ekip Konyaspor ise 24 puanda kaldı.

14’üncü dakikada orta alanda topla buluşan Bourabia’nın pasında Nazon’un ceza sahası yayının dışından yaptığı sert vuruşta top filelerle buluştu: 1-0.

20’nci dakikada Aleksic’in kullandığı firikte kaleci Bilal topu kornere çeldi.

23’üncü dakikada Mane’nin ceza sahası içine yaptığı ortada yere düşerken kafa vuruşu yapan Mane’nin dokunduğu top ağlarla buluştu: 2-0.

27’nci dakikada Bourabia’nın havalandırdığı topta sağ kanattan aşırtma bir vuruş yapan Mane’nin şutunda top az farkla auta gitti.

36’ncı dakikada gelişen kontra atakta Nazon’un pasıyla topla buluşan Cardoso’nun sağ çaprazdan vuruşunda kaleci Slowik yerden uzanarak meşin yuvarlağı kornere çeldi.

39’uncu dakikada Nikola’nın ceza sahası dışından yaptığı sert vuruş kale direğinin üstünden oyun alanının dışına çıktı.

45+1’inci dakikada ceza sahası içinde yaşanan karambolde Jevtovic’in havalandırdığı topta Aleksic’in volesinde meşin yuvarlak fileleri havalandırdı ve fark 1’e indi: 2-1.

Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi Kayserispor’un 2-1’lik üstünlüğü ile sona erdi.

55’inci dakikada Cardoso’nun sol kanattan taşıdığı topta Konyaspor savunması 2’ye 1 yakalandı. Cardoso, boş pozisyonda topu Nazon’a gönderdi. Bu oyuncu meşin yuvarlağı boş kaleye yolladı ve kendisinin 2, takımının 3’üncü golüne imza attı: 3-1.