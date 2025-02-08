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        Kayserispor - Konyaspor: 3-2

        STAT:RHG Enertürk EnerjiHAKEMLER: Çağdaş Altay, Anıl Usta, Emrah ÜnalKAYSERİSPOR: Bilal Bayazıt - Gökhan Sazdağı, Kolovetsios, Arif Kocaman (Dk.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.02.2025 - 18:13 Güncelleme: 08.02.2025 - 18:13
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        Kayserispor - Konyaspor: 3-2
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        STAT:RHG Enertürk Enerji

        HAKEMLER: Çağdaş Altay, Anıl Usta, Emrah Ünal

        KAYSERİSPOR: Bilal Bayazıt - Gökhan Sazdağı, Kolovetsios, Arif Kocaman (Dk. 46 Attamah), Hasan Ali Kaldırım, Karimi (Dk. 84 Hosseini), Kartal Kayra Yılmaz, Cardoso (Dk. 89 Nurettin Korkmaz), Bourabia (Dk. 77 Ackah), Mane (Dk. 77 Ramazan Civelek), Nazon

        KONYASPOR: Slowik- Nikola (Dk. 46 Prip), Adil Demirbağ, Bazoer, Guilherme, Jevtovic (Dk. 61 Boateng), Tunahan Taşçı (Dk. 61 Umut Nayır), Aleksic, Oğulcan Ülgün (Dk. 83 Keyta), Yusuf Erdoğan (Dk. 62 Ndao), Kramer

        KIRMIZI KART: Dk. 90 Boateng (Konyaspor)

        GOLLER: Dk. 14, Dk. 55 Nazon, Dk. 23 Cardoso (Kayserispor), 45+1 Aleksic, Dk. 69 Kramer (Konyaspor)

        SARI KARTLAR: Arif Kocaman, Hasan Ali Kaldırım, Cardoso (Kayserispor), Nikola, Adil Demirbağ, Tunahan Taşçı (Konyaspor)

        Süper Lig’in 23’üncü haftasında Kayserispor sahasında konuk ettiği Konyaspor’u 3-2 mağlup etti. Bu skorun ardından yeni teknik direktörü Sergej Jakirovic yönetiminde ilk galibiyetini alan sarı-kırmızılılar, 6 maç sonra ilk kez galip gelerek puanını 20’ye yükseltti. Konuk ekip Konyaspor ise 24 puanda kaldı.

        14’üncü dakikada orta alanda topla buluşan Bourabia’nın pasında Nazon’un ceza sahası yayının dışından yaptığı sert vuruşta top filelerle buluştu: 1-0.

        20’nci dakikada Aleksic’in kullandığı firikte kaleci Bilal topu kornere çeldi.

        23’üncü dakikada Mane’nin ceza sahası içine yaptığı ortada yere düşerken kafa vuruşu yapan Mane’nin dokunduğu top ağlarla buluştu: 2-0.

        27’nci dakikada Bourabia’nın havalandırdığı topta sağ kanattan aşırtma bir vuruş yapan Mane’nin şutunda top az farkla auta gitti.

        36’ncı dakikada gelişen kontra atakta Nazon’un pasıyla topla buluşan Cardoso’nun sağ çaprazdan vuruşunda kaleci Slowik yerden uzanarak meşin yuvarlağı kornere çeldi.

        39’uncu dakikada Nikola’nın ceza sahası dışından yaptığı sert vuruş kale direğinin üstünden oyun alanının dışına çıktı.

        45+1’inci dakikada ceza sahası içinde yaşanan karambolde Jevtovic’in havalandırdığı topta Aleksic’in volesinde meşin yuvarlak fileleri havalandırdı ve fark 1’e indi: 2-1.

        Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi Kayserispor’un 2-1’lik üstünlüğü ile sona erdi.

        55’inci dakikada Cardoso’nun sol kanattan taşıdığı topta Konyaspor savunması 2’ye 1 yakalandı. Cardoso, boş pozisyonda topu Nazon’a gönderdi. Bu oyuncu meşin yuvarlağı boş kaleye yolladı ve kendisinin 2, takımının 3’üncü golüne imza attı: 3-1.

        69’uncu dakikada sağ kanattan yapılan ortaya yükselen Kramer’in kafa vuruşu Kayserispor savunmasından döndü. Dönen top yeniden Kramer’de kaldı. Kramer’in ceza sahası yayının ortasından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 3-2.

        83’üncü dakikada Umut Nayır’ın yükselerek yaptığı kafa vuruşunda top kaleci Bilal’de kaldı.

        84’üncü dakikada Nazon’un ceza sahası dışından yaptığı sert vuruş auta gitti.

        86’ncı dakikada Kayserispor ceza sahası içinde karambol yaşandı. Kayserispor savunmasından seken topa gelişine vuran Andresan’ın vuruşu Keyta’ya pas olarak gitti. Keyta’nın vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu ve skora denge geldi. VAR incelemesi sonrası gol geçersiz sayıldı.

        90’ncı dakikada Boateng’in Ramazan Civelek’e yaptığı faul sonrası karşılaşmanın hakemi direkt kırmızı kartını gösterdi.

        Karşılaşma ev sahibi Kayserispor'un 3-2'lik üstünlüğü ile sona erdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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