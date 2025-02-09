Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Kayseri'de 'kılıçla' yaralama olayının şüphelisi tutuklandı; o anlar kamerada

        KAYSERİ'de, kılıçla bir kişiyi yaralayan A.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.02.2025 - 23:07 Güncelleme: 09.02.2025 - 23:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kayseri'de 'kılıçla' yaralama olayının şüphelisi tutuklandı; o anlar kamerada
        ABONE OL

        KAYSERİ'de, kılıçla bir kişiyi yaralayan A.R. (32), sevk edildiği mahkemede tutuklandı. Olay anı ise binanın güvenlik kamerasına yansıdı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Melikgazi ilçesi Kılıçaslan Mahallesi'ndeki bir apartman girişinde bir kişiyi kılıçla vurarak yaralayan şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturmada binanın güvenlik kamera kaydı incelemeye alındı. Ekipler, şüphelinin A.R. olduğunu belirledi. Yapılan kontrollerde 18 suç kaydı olduğu tespit edilen A.R., adresine düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüphelinin evinde, iş yerinde ve aracında yapılan aramalarda kavga sırasında kullandığı kılıç ile 70 adet fişek ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.R., çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesi'nce tutuklanarak cezaevine konuldu.

        Binanın güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde ise A.R.’nin kapıya vurduğu ardından da bir kişiye kılıçla saldırdığı görüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Gazzelileri vatanlarından çıkarmaya kimsenin gücü yetmez"
        "Gazzelileri vatanlarından çıkarmaya kimsenin gücü yetmez"
        CHP'de üçlü zirvenin ardından "Birlikteyiz" mesajı
        CHP'de üçlü zirvenin ardından "Birlikteyiz" mesajı
        Adana Demirspor sahadan çekildi!
        Adana Demirspor sahadan çekildi!
        "Masum ve anlık bir karar değil"
        "Masum ve anlık bir karar değil"
        A. Demirspor çekildi! Şimdi ne olacak?
        A. Demirspor çekildi! Şimdi ne olacak?
        Sahadan neden çekildiler? Murat Sancak anlattı
        Sahadan neden çekildiler? Murat Sancak anlattı
        A.Demirspor'dan penaltı isyanı!
        A.Demirspor'dan penaltı isyanı!
        Sağlık Bakanlığı'ndan sarı serum açıklaması
        Sağlık Bakanlığı'ndan sarı serum açıklaması
        Fenerbahçe'den olaylı maç sonrası açıklama!
        Fenerbahçe'den olaylı maç sonrası açıklama!
        Hukuk Fakültelerine giriş kriterleri değişti
        Hukuk Fakültelerine giriş kriterleri değişti
        Kayıp kardeşlerden Velat şüphesi!
        Kayıp kardeşlerden Velat şüphesi!
        F.Bahçe Alanya'da zorlanmadı!
        F.Bahçe Alanya'da zorlanmadı!
        Hesap kavgasında cinayet! Garson canından oldu!
        Hesap kavgasında cinayet! Garson canından oldu!
        Santorini'de panik!
        Santorini'de panik!
        "F.Bahçe kaliteli ayaklarıyla kazandı"
        "F.Bahçe kaliteli ayaklarıyla kazandı"
        Sigarayı bırakmanın ipuçları
        Sigarayı bırakmanın ipuçları
        Bahçeli: İyileşme sürecine girdim
        Bahçeli: İyileşme sürecine girdim
        Aşkını ilan etti
        Aşkını ilan etti
        İşte hayat kalitesini artıracak 10 alışkanlık!
        İşte hayat kalitesini artıracak 10 alışkanlık!
        "Dönüşüm hikâyesi"
        "Dönüşüm hikâyesi"

        Benzer Haberler

        Kayseri'de bir kişiye kılıçla saldıran zanlı tutuklandı
        Kayseri'de bir kişiye kılıçla saldıran zanlı tutuklandı
        Beydeğirmeni Biyogaz Tesisi'nde 1 yılda 19 milyon kilovatsaat elektrik üret...
        Beydeğirmeni Biyogaz Tesisi'nde 1 yılda 19 milyon kilovatsaat elektrik üret...
        Kayseri'de Cumhur İttifakı değerlendirme toplantısında bir araya geldi
        Kayseri'de Cumhur İttifakı değerlendirme toplantısında bir araya geldi
        Kayseri'de kar nedeniyle kapanan 107 mahalle yolu ulaşıma açıldı
        Kayseri'de kar nedeniyle kapanan 107 mahalle yolu ulaşıma açıldı
        Kayseri'de polisler, çocuklarla kar topu oynadı, poşetle kaydı
        Kayseri'de polisler, çocuklarla kar topu oynadı, poşetle kaydı
        Tüketiciler Birliğinden apartman sakinlerine "merkezi sıcak su sayaçlarını...
        Tüketiciler Birliğinden apartman sakinlerine "merkezi sıcak su sayaçlarını...