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        Kayseri'de bir apartmanın otoparkındaki silahlı saldırı kamerada: 1 yaralı

        KAYSERİ'de, bir apartmanın otoparkın 1 kişinin tabancayla vurulmasıyla ilgili soruşturmada yakalanan ve çok sayıda suç kaydı bulunan S.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.02.2025 - 03:01 Güncelleme: 12.02.2025 - 03:05
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        Kayseri'de bir apartmanın otoparkındaki silahlı saldırı kamerada: 1 yaralı
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        KAYSERİ'de, bir apartmanın otoparkın 1 kişinin tabancayla vurulmasıyla ilgili soruşturmada yakalanan ve çok sayıda suç kaydı bulunan S.İ. (28) tutuklanırken, şüpheliyi sakladığı iddia edilen 2 kişi serbest kaldı. Olay anı ise binanın güvenlik kamerasına yansıdı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Melikgazi ilçesi Gültepe Mahallesi'ndeki bir apartman otoparkında bir kişinin tabancayla vurularak yaralanmasıyla ilgili şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturmada binanın güvenlik kamera kaydı incelemeye alındı. Ekipler, şüphelinin S.İ. olduğunu belirledi. Yapılan kontrollerde 29 suç kaydı olduğu tespit edilen S.İ. ile saklanmasına ve olayı gerçekleştirmesine yardım ettiği iddia edilen ve 22 suç kaydı olduğu belirlenen U.K ile 17 suç kaydı olan M.D. adresine düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüphelinin saklandığı evde yapılan aramada 1 ruhsatsız tabanca ve 20 gram uyuşturucu ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.A. çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesi'nce tutuklanarak cezaevine konulurken, diğer şüpheliler adli kontrol tedbiri ile salıverildi.

        Binanın güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde ise S.İ.’nin otoparkta aracından inen bir kişiye doğru yaklaşıp tabanca ile ateşe ettiği, ardından da olay yerinden kaçtığı görüldü.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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