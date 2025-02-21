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        Eski eşini, 8 yaşındaki kızının gözü önünde tabancayla yaralayan sanığa 18 yıl hapis

        KAYSERİ'de, otomobiliyle yolunu kestiği eski eşi Fatma Gök'ü (37), tabancayla yaralayan Burhan Akpınar (55), 16 yıl hapse çarptırıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.02.2025 - 11:59 Güncelleme: 21.02.2025 - 12:05
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        Eski eşini, 8 yaşındaki kızının gözü önünde tabancayla yaralayan sanığa 18 yıl hapis
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        KAYSERİ'de, otomobiliyle yolunu kestiği eski eşi Fatma Gök'ü (37), tabancayla yaralayan Burhan Akpınar (55), 16 yıl hapse çarptırıldı. Akpınar’a olay sırasında Gök’ün yanında olan 8 yaşındaki kızını tehdit ettiği gerekçesiyle de 2 yıl hapis cezası verildi.

        Olay, geçen yıl 14 Eylül’de saat 15.00 sıralarında, Melikgazi ilçesi Tacettin Veli Mahallesi Şiremenli Caddesi'nde meydana geldi. Burhan Akpınar, plakası öğrenilemeyen aracıyla, 1 yıl önce boşandığı Fatma Gök'ün kullandığı 06 AJ 2926 plakalı otomobilin önünü kesip durdurdu. Akpınar ve Gök, henüz bilinmeyen nedenle tartıştı. Akpınar, bu sırada otomobilde olan 8 yaşındaki kızının gözü önünde Gök'ü tabancayla yaraladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı Fatma Gök, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Akpınar ise tabancayla polis merkezine giderek teslim oldu. Akpınar, emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine konulurken, Fatma Gök ise hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

        Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın ardından hazırlanan iddianameyle Burhan Akpınar hakkında ‘Kasten öldürmeye teşebbüs etme’ suçundan müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

        Kayseri 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın karar duruşmasında tutuklu sanık Burhan Akpınar hazır bulundu, Fatma Gök katılmadı. Son sözleri sorulan sanık Burhan Akpınar, “Bu hayatta 2 pişmanlığım var. Birisi, bu kadınla evlendiğim için bir de bu olay yaşandığı için” dedi.

        Mahkeme heyeti, sanık Burhan Akpınar’ı ‘kasten öldürmeye teşebbüs etme’ suçundan önce müebbet hapis cezasına çarptırdı. Heyet, daha sonra eylemin teşebbüs aşamasında kaldığı gerekçesiyle cezasını 16 yıla düşürdü. Mahkeme, Akpınar’ın olay sırasında annesinin yanında olan 8 yaşındaki kızına yönelik ‘silahla tehdit’ eyleminden dolayı da 2 yıl olmak üzere toplam 18 yıl hapis cezasına çarptırarak tutukluluk halinin devamına karar verdi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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