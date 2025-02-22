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        Fethi öğretmenin azmini DHA gündeme getirmişti; ABD'ye 'usta öğretmen' olarak davet edildi

        KAYSERİ'dehayat mücadelesi ile dikkat çeken, DHA'nın 'Çocukken yangında elini kaybeden Fethi öğretmen, öğrencilerinin rol modeli oldu' başlığı ile hikayesini duyurduğu biyoloji öğretmeni Fethi Ahmet Öner (46), ABD'nin Boston kentinde yer alan ABE Biotech Experience tarafından dünya genelinden 12 öğretmenin yer aldığı deney projesine 'usta öğretmen' olarak seçildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.02.2025 - 13:11 Güncelleme: 22.02.2025 - 13:15
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        Fethi öğretmenin azmini DHA gündeme getirmişti; ABD'ye 'usta öğretmen' olarak davet edildi
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        KAYSERİ'dehayat mücadelesi ile dikkat çeken, DHA'nın 'Çocukken yangında elini kaybeden Fethi öğretmen, öğrencilerinin rol modeli oldu' başlığı ile hikayesini duyurduğu biyoloji öğretmeni Fethi Ahmet Öner (46), ABD'nin Boston kentinde yer alan ABE Biotech Experience tarafından dünya genelinden 12 öğretmenin yer aldığı deney projesine 'usta öğretmen' olarak seçildi. Öner, "Benim hayat mücadelem kendiliğinden oluşmadı. Yangın sonrası engelli kaldım ama hayattan asla umudumu kesmedim. Okul hayatım boyunca, 'Bana öğretmenlik yapamaz' dediler. Bu sözlere kulak tıkayıp, mücadele ruhumu artırdım" dedi.

        Elazığ'da 2 yaşında babasını kaybeden Fethi Ahmet Öner'in annesi ile yaşadığı evde, ölüm haberinden 6 ay sonra yangın çıktı. Tavandaki naylon örtünün düşmesi sonucu Öner'in vücudunda ileri derecede yanıklar oluştu. Yanıklar nedeniyle sağ elini de kaybeden Öner, ilkokula eldiven takarak gitti. Hem uzuv kaybı yaşayan hem de yüzünde yanık izleri olan Öner, yılmayıp, üniversite sınavını kazandı. Erciyes Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü'nü bitiren Öner, öğretmenlik yapmaya başladı. Meslekte 22'nci yılını dolduran, birçok proje katılan ve danışmanlık yapan Öner, hayat mücadelesi ile de öğrencilerine örnek oldu. 8 yıldır Talas ilçesindeki Hidayet Aydoğan Sosyal Bilimler Lisesi'nde çalışıp, ulusal ve uluslararası farklı bilim projelerinde öğrencileri ile birlikte başarılar elde eden Öner, bu yıl Melikgazi ilçesi Murat Kantarcı Bilim ve Sanat Merkezi'nde (BİLSEM) göreve başladı.

        'KENDİSİNİ YÜREKTEN TEBRİK EDERİZ'

        DHA'nın, 'Çocukken yangında elini kaybeden Fethi öğretmen, öğrencilerinin rol modeli oldu' başlığı ile hayat hikayesi ve başarılarının haberleştirildiği Öner, ABD'nin Boston kentinde yer alan ABE Biotech Experience tarafından dünya genelinden 12 öğretmenin yer aldığı deney projesine 'usta öğretmen' olarak seçildi. ABD merkezli kuruluş, öğretmen Öner'i, "21 yıldır Türkiye'de biyoloji öğretmeni olarak görev yapmaktadır. Küçük yaşta geçirdiği bir kaza sonucu sağ eli, yüzü ve bazı vücut bölgelerinde yanık izleri oluşmuştur. Ancak bu durum onun azmini asla engellememiştir. Çalıştığı okullarda ulusal ve uluslararası projeler yürütmüş, bilime olan tutkusunu öğrencilerine aşılamıştır. Özverili çalışmalarıyla öğrencilerine ilham vermeye ve onlara rol model olmaya devam etmektedir. Şu anda Murat Kantarcı Bilim ve Sanat Merkezi'nde öğretmenlik yapan ABE Türkiye öğretmenimiz Fethi Ahmet Öner, genç bilim insanlarına mentörlük yapmayı ve bilimin toplumsal faydasını artıracak projeler üretmeyi hedeflemektedir. ABE Öğretmenimiz, 2024-2025 Küresel Uzman Öğretmen Bursu'nu kazanarak bu alandaki katkılarını bir adım ileri taşımıştır. Kendisini yürekten tebrik ederiz" diye tanımladı. Fethi Ahmet Öner, nisan ayında gerçekleştirilecek ve 3 gün sürecek toplantıda Türkiye'yi temsil edecek.

        'ÜLKEMİZ ADINA SUNUM YAPACAĞIM'

        Fethi Ahmet Öner, "ABE Biotech Experience Biotech Exprerience deneyimleri çerçevesinde bir proje koordinesi kapsamında davet edildim. 2021 yılından beri ABE Biotech deneylerini yapıyorum. 4 yıllık çalışmalarım sonucu uzman öğretmen olarak seçtiler. Uzman öğretmenler çerçevesinde Amerika'da yer alan ABE ofisi tarafından 2025 yılından 'usta öğretmen' bursu kazanarak ABD'nin Boston kentinde 3 gün sürecek bir toplantıya davet edildim. ABE programı, 17 ülkede, 90 bin öğretmenin ve milyonlarca öğrencinin yer aldığı bir program. Dünya genelinde öğretmenlerin bir araya gelerek, yaptıkları deney ve müfredat çalışmalarını, eylem araştırmalarını kendi aralarında yüz yüze gelerek, daha ileriye nasıl götürebilmenin ve inovasyon anlamında nasıl daha yüksek kaliteye çıkarabiliriz konularının tartışılacağı bir toplantı olacak. Aralık ayından beri sürekli online toplantı yapmaya başladık. 2025 yılında ülkemizden seçilen biri olmak beri çok mutlu etti. Dünya genelinden 12 farklı kişinin olduğu bir toplantıda ülkemiz adına sunum yapacağım. Nisan ayı içinde gerçekleştirilecek toplantıda öğrendiklerimi meslektaşlarıma anlatmanın heyecanını yaşıyorum" dedi.

        'ÖĞRENCİLERİME ROL MODEL OLMAYA ÇALIŞIYORUM'

        ABD merkezli kuruluşunu biyografisinde, DHA'nın hayat hikayesini haberleştirmesi sonrası haber metninde yazan konulara atıfta bulunularak kendisinden bahsedildiğini belirten Öner, "Küçükken geçirdiğim yangın kazasından dolayı etkilendiklerini, bu durumun beni motive ettiğini belirterek, beni böyle bir projeye davet ettiler. Ben de bu azim ve gayret ile ülkemiz adına küçük bilim insanları yetiştirerek, onların önünü açarak, ülkemiz adına önemli çalışmalar yapacağımızı düşünüyorum. Benim hayat mücadelem kendiliğinden oluşmadı. Yangın sonrası engelli kaldım ama hayattan asla umudumu kesmedim. Okul hayatım boyunca, 'Bana öğretmenlik yapamaz' dediler. Bu sözlere kulak tıkayıp, mücadele ruhumu artırdım. Engelleri aştığıma inanıyorum. Hala bu engeller oluşturulmasına rağmen yılmıyorum. Öğrencilerime rol model olmaya çalışıyorum" diye konuştu.

        ENGELLİ BİREYLERE ÇAĞRI

        Engelli bireylere çağrıda bulunan öğretmen Öner, "İnsanların hayatlarına dokunabiliyorsam ne mutlu bana. Engelli kardeşlerim, lütfen hayata küsüp bir kenara çekilmesinler. Yapabilecekleri mutlaka bir şey vardır. Herkesin kendine göre bir özel yeteneği vardır. O yüzden engelli kardeşlerim lütfen yerinizde oturmayın. Üretin, çalışın, çabalayın. 'Bizler de bu dünyada varız' hissini uyandıralım" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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