Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Okul önünde tabancayla eski eşini öldürüp, intihar etti

        KAYSERİ'de Ramazan Ç.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.02.2025 - 15:17 Güncelleme: 27.02.2025 - 15:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Okul önünde tabancayla eski eşini öldürüp, intihar etti
        ABONE OL

        KAYSERİ'de Ramazan Ç. (37), geçen yıl boşandığı Buket K.'yi (31), çocuklarının eğitim gördüğü okulun önünde tabancayla öldürüp, intihar etti.

        Olay, saat 13.30 sıralarında Şirintepe Mahallesi 2127'nci Sokak’taki Şehit Burhan Sönmez İlkokulu'nun önünde meydana geldi. Buket K. çocuklarını almak için eğitim gördükleri okulun önüne gittiğinde geçen yıl temmuz ayında boşandığı Ramazan Ç. ile karşılaştı. Burada taraflar arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Ramazan Ç., kavga sırasında yanındaki tabancayı çekip Buket K.'yi vurdu, ardından da silahın namlusunu kendi başına dayayıp, ateş etti.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, Buket K. ile Ramazan Ç.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemenin ardından cenazeler, otopsisi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bekçilikten döner zinciri patronluğuna! 'Maydonoz'un 1 numarasının ifadesi çıktı!
        Bekçilikten döner zinciri patronluğuna! 'Maydonoz'un 1 numarasının ifadesi çıktı!
        Trafikteki kavgada ünlü mimarı öldüren polis hakkında iddianame!
        Trafikteki kavgada ünlü mimarı öldüren polis hakkında iddianame!
        Gaziantep'te ilk 11'ler belli oldu
        Gaziantep'te ilk 11'ler belli oldu
        DEM heyetinin Öcalan görüşmesi bitti
        DEM heyetinin Öcalan görüşmesi bitti
        Lemina taşları yerinden oynatıyor
        Lemina taşları yerinden oynatıyor
        Nadir ve tanısı konulamayan 12 hastalık tespit edildi
        Nadir ve tanısı konulamayan 12 hastalık tespit edildi
        ABD'li çip üreticisi Nvidia'nın geliri yüzde 78 arttı
        ABD'li çip üreticisi Nvidia'nın geliri yüzde 78 arttı
        G.Saray'da hedef çeyrek final!
        G.Saray'da hedef çeyrek final!
        Mahkemeden Şener'in oğlu için karar!
        Mahkemeden Şener'in oğlu için karar!
        Ünlü oyuncu ve eşi ölü bulundu
        Ünlü oyuncu ve eşi ölü bulundu
        İstanbul'da restorana silahlı saldırı! Yaralılar var!
        İstanbul'da restorana silahlı saldırı! Yaralılar var!
        Trump kabinesini ilk kez topladı
        Trump kabinesini ilk kez topladı
        Gaziantep'te zehirlenen 3 kardeş hayatını kaybetti!
        Gaziantep'te zehirlenen 3 kardeş hayatını kaybetti!
        5 yılda 14 cinsel saldırı ve tecavüz! Sapığı DNA yakalattı!
        5 yılda 14 cinsel saldırı ve tecavüz! Sapığı DNA yakalattı!
        Modern flört dünyasının yeni kavramı: "Benching" nedir?
        Modern flört dünyasının yeni kavramı: "Benching" nedir?
        Sık sık acıkmanızın nedeni bu olabilir!
        Sık sık acıkmanızın nedeni bu olabilir!
        Faiz artınca orta sınıfın harcaması çarpıldı
        Faiz artınca orta sınıfın harcaması çarpıldı
        Beykoz Belediye Başkanı gözaltına alındı
        Beykoz Belediye Başkanı gözaltına alındı
        "Detay vermeye utanıyorum"
        "Detay vermeye utanıyorum"
        Divan Kurulu öncesi gündem yaratan rapor!
        Divan Kurulu öncesi gündem yaratan rapor!

        Benzer Haberler

        Hocalı Katliamı'nda hayatını kaybedenler Talas'ta anıldı
        Hocalı Katliamı'nda hayatını kaybedenler Talas'ta anıldı
        Kayseri'de boşandığı eşini silahla öldüren kişi intihar etti
        Kayseri'de boşandığı eşini silahla öldüren kişi intihar etti
        Erciyes'te 152 personelin katılımıyla çığ tatbikatı
        Erciyes'te 152 personelin katılımıyla çığ tatbikatı
        Ödüllü kemancı Laçin'in böbreği, 18 yıldır nakil bekleyen hastaya can oldu
        Ödüllü kemancı Laçin'in böbreği, 18 yıldır nakil bekleyen hastaya can oldu
        TÜBİTAK 56. Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Kayseri Bölge Yarışması'nı...
        TÜBİTAK 56. Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Kayseri Bölge Yarışması'nı...
        ERÜ'de "Slow Food Kayseri Buluşması" etkinliği yapıldı
        ERÜ'de "Slow Food Kayseri Buluşması" etkinliği yapıldı