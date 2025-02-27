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        Savunma Sanayii Başkanı Görgün: Böyle büyüme trendi, hiçbir ülkenin sektöründe yok

        SAVUNMA Sanayii Başkanı Haluk Görgün, "Geçtiğimiz sene 15 milyar dolar ciroya ulaştık.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.02.2025 - 17:03 Güncelleme: 27.02.2025 - 17:05
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        Savunma Sanayii Başkanı Görgün: Böyle büyüme trendi, hiçbir ülkenin sektöründe yok
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        SAVUNMA Sanayii Başkanı Haluk Görgün, "Geçtiğimiz sene 15 milyar dolar ciroya ulaştık. Şu an bin 100 proje Savunma Sanayii Başkanlığı koordinasyonunda yürütülüyor. Son 20 yılda 248 milyon dolar ihracatı olan sektör geçtiğimiz sene 7,1 milyar dolar ihracat yaptı. 22 kat arttı. Bu inanılmaz bir büyüme. Böyle bir büyüme trendi hiçbir ülkenin sektöründe yok" dedi.

        Kayseri Sanayi Odası’nda (KAYSO) düzenlenen 'Kayseri Savunma Sanayii İl Buluşmaları'na, Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Vali Gökmen Çiçek, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, AK Parti milletvekilleri Ayşe Böhürler ve Bayar Özsoy, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ile kentteki iş insanları katıldı. Dünyanın birçok önemli fuarında Türk şirketlerinin savunma sanayi alanında yaptığı ürünler ile yer aldığını belirten Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, "Dünyanın en büyük fuarlarına katıldığımızda fuarın en büyük katılımcılarının Türk şirketleri olduğunu görüyoruz. Telsizinden hava savunma sistemine kadar aklınıza gelebilecek bir ordunun ihtiyacı olan her türlü ekipmanı uçtan uca tasarlayıp üretebilen bir kapasiteye geldik" diye konuştu.

        ‘ENTEGRASYONLARI YAPARKEN HERKES GÖREVİNİ EN İYİ ŞEKİLDE YAPACAK’

        Savunma sanayinde entegrasyonun önemine vurgu yapan Görgün, “Uzun menzilli hava savunma sistemi Siper’i yaptık ve envantere teslim ettik. Böyle güzide bir projede 2 tane ana yüklenicimiz var. ROKETSAN ve ASELSAN’ın altında 50 tane ana alt yüklenici var. Bunların altında 700 tane küçük işletme, 10 tane üniversite, 2 tane de araştırma enstitüsü var. Bu projenin 10 saniye içinde gelen tehdidi görmesi, tehdidin ne olduğunu anlaması, anladıktan sonra ona karşı imha edebilecek en etkili silahın ne olduğuna karar vermesi bunu da en uygun anda ateşlemesi süreci 8-10 saniye içinde oluyor. Bunun yapılması 700’ün üzerindeki firmanın tüm çalışanları ile baştan aşağı sorumluluklarını eksiksiz yerine getirmesi ile alakalı. Bu entegrasyonları yaparken herkes görevini en iyi şekilde yapacak” dedi.

        ‘AR-GE’YE YATIRIM YAPMAMIZ GEREKİYOR’

        Savunma sanayinde Ar- Ge’nin önemine vurgu yapan Haluk Görgün, "Savunma sanayinde 3 bin 500 firmanın olduğunu gururla söylüyoruz. Avrupa’nın tamamında 2 bin 800 firma var. Sektörümüzde çalışan sayısı 100 bin kişi civarında. Her sene Ar-Ge’ye ayrılan miktar 3 milyar dolar civarında. Bunu şirketlerimiz yapmak zorunda. Yenilikçiliği ortaya koymak ve sahada ihtiyaç duyulan son teknolojiyi öyle alanlar var ki; bu hafta yaptığınızı önümüzdeki hafta kullandığınızda belki etkisiz olabilecek. Çünkü, tedbir ve karşı tedbir sistemleri, özellikle yazılım ve elektronik harbin yoğun olarak kullanıldığı alanlarda, sahalarda güncellemeyi gerektiriyor. Siz bir çözüm geliştirdiğinizde karşı taraf boş durmuyor. Onlar da kendilerine göre onu etkisiz hale getirecek bir çözüm oluşturuyor. Dolayısıyla sürekli üretmeniniz ve geliştirmeniz gerekiyor. Sürekli Ar-Ge’ye yatırım yapmanız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

        ‘İHRACAATIMIZ 22 KAT ARTTI’

        Savunma sanayinde son 20 yılda gelinen noktaya değinen Görgün, şöyle konuştu:

        "Geçtiğimiz sene 15 milyar dolar ciroya ulaştık. Şu an bin 100 proje savunma sanayi başkanlığı koordinasyonunda yürütülüyor. Son 20 yılda 248 milyon dolar ihracatı olan sektör geçtiğimiz sene 7,1 milyar dolar ihracat yaptı. 22 kat arttı. Bu inanılmaz bir büyüme. Böyle bir büyüme trendi hiçbir ülkenin sektöründe yok. Beraber çalışalım, birlikte yeni ürünler geliştirelim, birlikte çalışmayı teşvik edelim organizasyonu yapalım ama burada organizasyonun en başında şu olsun istiyorum; ihracat odaklı ürünler yapalım, katma değerli kilogram başı ihracat değeri yüksek ürünleri hedef alalım ve devam edelim. Bizim, Amerika ve Avrupa bölgesi savunma ve havacılık ihracatı 7,1 milyar doların içinde 3,7 milyar dolar. Dolayısıyla biz, AB ülkeleri ve NATO üyesi ülkelere ihracatımızın çoğunu yapmışız. Bu çok önemli bir gösterge. Bölgelere baktığımızda Asya Pasifik, Afrika, Orta Doğu bunların her biri üçünün toplamından daha fazla demek ki savunma sanayinde teknolojik olarak üstün, maliyet etkin ürünler geliştirmişiz ki AB ve NATO üyesi ülkeler şirketlerimizin ürünlerini tercih etmişler."

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