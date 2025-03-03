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        24 milyon liralık dolandırıcılık davası sanığına 157,5 yıl hapis

        KAYSERİ'de, ev hayvanları maması ve ilaçları üzerine kurdukları şirkette kar payı verecekleri iddiasıyla sermayelerine ortak ettikleri 64 kişiyi yaklaşık 24 milyon TL dolandırdığı önü sürülen tutuksuz sanık Volkan A.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.03.2025 - 12:50 Güncelleme: 03.03.2025 - 12:55
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        24 milyon liralık dolandırıcılık davası sanığına 157,5 yıl hapis
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        KAYSERİ'de, ev hayvanları maması ve ilaçları üzerine kurdukları şirkette kar payı verecekleri iddiasıyla sermayelerine ortak ettikleri 64 kişiyi yaklaşık 24 milyon TL dolandırdığı önü sürülen tutuksuz sanık Volkan A. 157,5 yıl hapis ve 350 bin TL para cezasına çarptırıldı, firari olarak aranan kardeşi M.A.'nın dosyası ise ayrıldı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2022'de, ev hayvanları maması ve ilaçları üzerine şirket kuran M.A. ve Volkan A. kardeşlerin kar vaadiyle dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla çalışma başlattı. Dolandırıldıklarını öne süren 32 kişinin başvurusuyla, 2 kardeş takibe alındı. İncelemelerde kardeşlerin, kurdukları şirkette ürünlerini satanlara yüzde 20 ile 40 aralığında kar payı vereceklerini ileri sürüp, sermayelerine ortak ettikleri tespit edildi. Dolandırıcılık yaptıkları belirlenen M.A. ve Volkan A., evlerine düzenlenen baskınla yakalandı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde çok sayıda senet, sözleşme, doküman ve dijital materyaller ele geçirildi. İncelemelerde, alınan ifadelere göre, toplamda 64 kişinin 24 milyon TL dolandırıldığı belirlendi. Şüpheli 2 kardeş tutuksuz yargılanmak üzere salıverildi.

        KARAR DURUŞMASI

        Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında 2 kardeş hakkında 'Tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı' suçundan dava açıldı. Kayseri 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın karar duruşmasına, tutuksuz sanık Volkan A. ile firari kardeşi M.A. katılmazken, taraf avukatları hazır bulundu. Mahkeme heyeti, sanık Volkan A.'yı, 57 mağdura yönelik eyleminden dolayı 'Tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı' suçundan toplam 157,5 yıl hapis ve 350 bin TL cezaya çarptırdı. Mahkeme, sanığın 7 mağdura yönelik eyleminden dolayı ise aynı suçtan delil yetersizliğinden beraatine karar verdi. Heyet, firari M.A.’nın ise, dosyasının ayrılmasına hükmetti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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