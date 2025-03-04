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        Sevgilisinin ölümüne neden olduğu iddiasıyla tutuklanan sanığa adli tıp raporu sonrası tahliye

        KAYSERİ'de sevgilisi Gamze A.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.03.2025 - 00:13 Güncelleme: 04.03.2025 - 00:13
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        Sevgilisinin ölümüne neden olduğu iddiasıyla tutuklanan sanığa adli tıp raporu sonrası tahliye
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        KAYSERİ’de sevgilisi Gamze A.’nın (25) ölümüne neden olduğu iddiasıyla tutuklanan Ertuğrul H. (26), Adli Tıp Kurumu’ndan gelen rapor ile Gamze A.'nın ölümünün epilepsi hastalığı ve gelişen komplikasyonlar sonucu meydana gelmiş olması gerekçesiyle adli kontrol tedbiri uygulanarak tahliye edildi.

        Olay, geçen yıl 30 Kasım’da Kocasinan ilçesi Yeni Mahalle’de meydana geldi. Gamze A.’dan haber alamayan yakınları eve geldi. Gamze A.’yı hareketsiz halde bulan yakınları, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Adrese gelen sağlık ekipleri Gamze A.’nın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekiplerinin incelemesinin ardından Gamze A.’nın cenazesi, otopsisi yapılmak üzere Kayseri Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Gamze A.’nın ölümünün ardından annesi ve sevgilisi ile bazı yakınlarının ifadesine başvuruldu. Sevgilisi Ertuğrul H. cinayet şüphesiyle gözaltına alınarak, tutuklandı. Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında ifadesi alınan şüpheli Ertuğrul H., “Arkadaşım, Ü. beni arayıp; ‘Gamze yaşamıyor herhalde çabuk gel’ dedi. Eve geldiğimde öldüğünü söylediklerinde inanmayıp, yukarı çıktım. Yerde yattığını fark ettim. Ayak parmağının kasılmış olduğunu gördüm. Epilepsi krizlerinde bu şekilde eli ayağı kasılırdı. Arkadaşım Ü.’ye sebebini sordum. ‘Boğulmuş mu?’ dedim. Bunu sorma sebebim de epilepsi krizi geçirdiğinde dili boğazına kaçmaması için yan çevirir kontrol ederdik. Aklıma o geldi, bu yüzden sordum” dedi. Ertuğrul H.’nin avukatı Hacı Ağca ise dosyanın Adli Tıp Kurumu’na gönderilerek, rapor alınmasını talep etti.

        ADLİ TIPTAN RAPOR GELDİ

        Gamze A.’nın ölümü sonrası Adli Tıp Kurumu 1’inci Adli Tıp İhtisas Kurulu’ndan beklenen rapor geldi. Raporda, otopside dış muayenede tespit edilen lezyonların lokalizasyonu, özellikleri ve ağırlıkları itibariyle ölüm meydana getirebilecek nitelikte olmadığına vurgu yapıldı. Travmatik bulguların da epilepsi hastalığına bağlı nöbet sırasında oluşmuş olduğu belirtilerek, “Otopside dış ve iç muayenede boyun bölgesinde tanımlanan travmatik bulguların epilepsi hastalığına bağlı nöbet esnasında oluşmuş nitelikte oldukları, tarafımızca boyna bası bulguları olarak değerlendirilmediği, kişinin travmatik tesirle öldüğünün tıbbi delilleri bulunmadığı, kişinin ölümünün epilepsi hastalığı ve gelişen komplikasyonlar sonucu meydana gelmiş olduğu” görüşünde bulunuldu.

        TAHLİYE OLDU

        Adli Tıp Kurumu’nun raporu sonrası Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı, Ertuğrul H.’nin tahliyesini talep etti. Kayseri 4’üncü Sulh Ceza Hakimliği de Adli Tıp Kurumu’nun verdiği rapor sonrası mevcut delil durumu üzerine Ertuğrul H.’nin adli kontrol tedbiri ile tahliyesine karar verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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