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        Tünel inşaatında ölen işçinin cenazesi, memleketi Elazığ'a gönderildi

        KAYSERİ'de hızlı tren inşaatında tünelde kaya düşmesi sonucu ölen işçi Hanifi Doğan'ın cenazesi, memleketi Elazığ'a gönderildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.03.2025 - 12:02 Güncelleme: 11.03.2025 - 15:45
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        Tünel inşaatında ölen işçinin cenazesi, memleketi Elazığ'a gönderildi
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        KAYSERİ'de hızlı tren inşaatında tünelde kaya düşmesi sonucu ölen işçi Hanifi Doğan'ın cenazesi, memleketi Elazığ'a gönderildi.

        Olay, dün saat 14.00 sıralarında Yerköy-Kayseri arasında yapımı devam eden hızlı tren inşaatının Kocasinan ilçesi Karakimse Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Kaçış tünelinde işçiler Hanifi Doğan ve Muhammed Kaya Ateş'in üzerine kaya parçaları düştü. İhbarla olay yerine AFAD, UMKE, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde Hanifi Doğan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralanan Ateş ise ilk müdahalesinin ardından Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Hanifi Doğan'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından memleketi Elazığ'ın Kovancılar ilçesine gönderildi.

        Diğer yandan Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, tedavisi süren Muhammed Kaya Ateş'i ziyaret etti. Büyükkılıç, durumu hakkında doktorlardan bilgi aldığı Ateş'e acil şifalar dileyerek, böyle kazaların bir daha yaşanmamasını temenni ettiğini söyledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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