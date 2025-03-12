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        Kardeşinin böbreğiyle hayata tutundu

        KAYSERİ'de 3 yıl önce böbrek yetmezliği teşhisi konulan Metin Üntez (57), kardeşi Cengiz Üntez'in (49) böbreğiyle yaşama sarıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.03.2025 - 10:24 Güncelleme: 12.03.2025 - 10:30
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        Kardeşinin böbreğiyle hayata tutundu
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        KAYSERİ'de 3 yıl önce böbrek yetmezliği teşhisi konulan Metin Üntez (57), kardeşi Cengiz Üntez'in (49) böbreğiyle yaşama sarıldı. Böbreğini bağışlayan Cengiz Üntez, "Ağabeyim de benim için aynısını yapardı. Biz birbirine bağlı bir aileyiz" dedi. Metin Üntez ise "Böbrek yetmezliği teşhisi konulduğunda kardeşim, 'Ben veririm kimseyi arama’ demişti. Böbreği uydu. Nakil de oldum. Çok şükür iyiyim" diye konuştu.

        Kentte emlak danışmanı olan Metin Üntez, 2022 yılında karın ağrısı şikayetiyle hastaneye başvurdu. Üntez'e yapılan tetkiklerde böbrek yetmezliği teşhisi konuldu. 3 çocuk babası Üntez, geçen süreçte diyalize girmeye başladı. Ağabeyinin durumunu öğrenen Cengiz Üntez, böbreğini ağabeyine bağışlamaya karar verdi. 6 Mart'ta ameliyat olan Metin Üntez, kardeşi Cengiz Üntez'in böbreğiyle hayata tutundu. Kayseri Şehir Hastanesi Nefroloji Uzmanı Dr. Tamer Arıkan, konuyla ilgili açıklama yaparak, "Metin Bey, 8'inci nakil yaptığımız hastamız. Kendisine, kardeşi böbreğini bağışladı. Güzel bir olay. Ülkemizde de 2025 yılı, 'Aile Yılı' olarak kabul edildi. Kardeşinin, Metin Bey'e organını bağışlaması bu konuya manidar oldu. Burada ailenin ne kadar önemli olduğunu, aile fertlerinin birbirine ne kadar destek olabileceğinin canlı tanığı olduk" ifadelerini kullandı.

        'KARDEŞİMİN BÖBREĞİNİ VERMESİ ANLATILMAZ BİR DUYGU'

        Kardeşinin böbreğiyle sağlığına kavuşan Metin Üntez, "Böbrek hastasıyım, 3 yıl önce öğrendim. 2,5-3 aydır, haftada 2 gün diyalize geliyorum. Kardeşim, 'Ben böbreğimi veririm' dedi. Sonrasında böbrek nakli oldum. Kardeşimin böbreğini vermesi anlatılmaz bir duygu. Çok güzel bir şey. Bana böbrek yetmezliği teşhisi konulduğunda kardeşim, 'Ben veririm kimseyi arama' demişti. Sonrasında nakle geldik. Böbreği uydu. Nakil de oldum. Çok şükür iyiyim. Normal hayatıma dönmeyi bekliyorum. İnsanlar organ bağışı yapsın. Diyalizde ben çok şey gördüm. İlk geldiğim zaman biri, 'Öldürün beni' diye bağırıyordu. Bağış yapılsın, görmeyen bilmez, gören anlıyor. Ben de önceden bağışı hiç düşünmüyordum. Başınıza gelince anlıyorsunuz" diye konuştu.

        'AİLE HER ŞEYDEN ÖNCE GELİR'

        Ağabeyine bir böbreğini bağışlayan Cengiz Üntez de şunları söyledi:

        "Ağabeyimin hastalığı 2-3 yıl öncesinden belirtiler veriyormuş ama benim son zamanlarda haberim oldu. Hiç düşünmedim, 'Ne gerekiyorsa verebilirim' dedim. Böbrek olduğunu da bilmiyordum. O şekilde karar verdik. Ağabeyim de benim için aynısını yapardı. Biz her zaman birbirine bağlı bir aileyiz. Aile her zaman bulunmaz. Ne olursa olsun, aile her şeyden önce gelir. O da aynısını bana yapardı. Bir ağabeyim daha var. O olsa o da hiç düşünmeden verirdi. Herkes mutlaka organ bağışı yapmalı. Aile içinde diye bir şey yok. Kim olursa olsun. İnsanı yaşatmalı ki hep birlikte yaşayalım. Bu anlatılacak bir şey değil, sadece yaşamak gerekiyor. Kelimelerle ifade edilebilecek bir şey değil. Sizin de olsa asla düşünmezsiniz. Allah kimseye böyle bir şey yaşatmasın."

        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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