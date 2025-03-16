Erciyes 38 FK - Bursa Nilüfer FK: 1-0
STAD:RHG Enertürk EnerjiHAKEMLER: Cantürk Kılıç, Ali Rıza Öztürk, Erdoğan Sertan AkmanERCİYES 38 FK: Kadem Burak – Berkay (Dk.
STAD:RHG Enertürk Enerji
HAKEMLER: Cantürk Kılıç, Ali Rıza Öztürk, Erdoğan Sertan Akman
ERCİYES 38 FK: Kadem Burak – Berkay (Dk.78 Batuhan), Taner, İsmail, İhsan Uğur, Muhammed, Ayhan (Dk.61 Caner), İsmet, Enes Serkan (Dk.46 Taha), Hüseyin Ekici (Dk.67 Ethem Balcı), Hüseyin Fındıkcı (Dk.67 Oğuzhan)
BURSA NİLÜFER FK: Ramazan - Emrah, Yunus Emre, Ali Mert, Ahmet, Kaan (Dk.46 Serhat), Bertu Alican (Dk.46 Alp), Furkan (Dk.77 Serhan), Hasan, Berat (Dk.46 Kadir), Mustafa (Dk.70 Cüneyt)
GOLLER: Dk.28 İsmail (Erciyes 38 FK)
SARI KART: İsmail, Oğuzhan, Enes (Erciyes 38 FK) Mustafa, Yunus (Bursa Nilüfer FK)
KIRMIZI KART: Dk.72 Yunus Emre (Bursa Nilüfer FK)
TFF 3’üncü Lig 4’üncü Grup 24’üncü hafta maçında Kayseri takımı Erciyes 38 FK evinde ağırladığı Bursa Nilüfer FK’yı 1-0’lık skorla yendi.
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