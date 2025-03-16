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        Erciyes 38 FK - Bursa Nilüfer FK: 1-0

        STAD:RHG Enertürk EnerjiHAKEMLER: Cantürk Kılıç, Ali Rıza Öztürk, Erdoğan Sertan AkmanERCİYES 38 FK: Kadem Burak – Berkay (Dk.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.03.2025 - 16:51 Güncelleme: 16.03.2025 - 16:55
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        Erciyes 38 FK - Bursa Nilüfer FK: 1-0
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        STAD:RHG Enertürk Enerji

        HAKEMLER: Cantürk Kılıç, Ali Rıza Öztürk, Erdoğan Sertan Akman

        ERCİYES 38 FK: Kadem Burak – Berkay (Dk.78 Batuhan), Taner, İsmail, İhsan Uğur, Muhammed, Ayhan (Dk.61 Caner), İsmet, Enes Serkan (Dk.46 Taha), Hüseyin Ekici (Dk.67 Ethem Balcı), Hüseyin Fındıkcı (Dk.67 Oğuzhan)

        BURSA NİLÜFER FK: Ramazan - Emrah, Yunus Emre, Ali Mert, Ahmet, Kaan (Dk.46 Serhat), Bertu Alican (Dk.46 Alp), Furkan (Dk.77 Serhan), Hasan, Berat (Dk.46 Kadir), Mustafa (Dk.70 Cüneyt)

        GOLLER: Dk.28 İsmail (Erciyes 38 FK)

        SARI KART: İsmail, Oğuzhan, Enes (Erciyes 38 FK) Mustafa, Yunus (Bursa Nilüfer FK)

        KIRMIZI KART: Dk.72 Yunus Emre (Bursa Nilüfer FK)

        TFF 3’üncü Lig 4’üncü Grup 24’üncü hafta maçında Kayseri takımı Erciyes 38 FK evinde ağırladığı Bursa Nilüfer FK’yı 1-0’lık skorla yendi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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