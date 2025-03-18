Yangında zarar gören Sultan Sazlığı Milli Parkı'nın yürüyüş yolu, tadilat bekliyor

TÜRKİYE'nin önemli sulak alanlarından 301 kuş türünün yaşadığı Sultan Sazlığı Milli Parkı’nda kasım ayında çıkan yangında zarar gören yürüyüş yolu tadilat bekliyor. Ziyaretçiler, yolun yaklaşık 300 metrelik kısmını kullanamıyor.

Kentin Yeşilhisar, Yahyalı ve Develi ilçeleri sınırlarındaki Sultan Sazlığı Milli Parkı'nda, 2024 Kasım'da çıkan yangında, 1300 metrelik yürüyüş yolunun 300 metrelik bölümü zarar gördü. Kesin korunacak hassas alan olan ve 301 kuş türüne ev sahipliği yapan milli parktaki yürüyüş yolu, turizm sezonu öncesi tadilat bekliyor.

Yozgat’tan gelen Adem Ayyıldız (28), "Burası severek ve özenerek geldiğimiz bir yer, tadilat yapılırsa çok seviniriz. Biz yakından geldik ama uzak yerlerden gelenler için bu durum daha büyük bir sorun. Hem zaman hem de maddi kayıp yaşanıyor. Gerçekten çok güzel bir yer ancak şu an yürüyüş alanı neredeyse yok. Yetkililerden acilen düzenleme yapmalarını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Salih Kıraç (49) da gelen ziyaretçilerin mağdur olduğunu ifade ederek, Yetkililerimizin kısa sürede çözüm bulmalarını rica ediyoruz" dedi.