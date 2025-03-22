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        Görev dönüşü kaza geçirip, yaşam mücadelesini kaybeden itfaiye eri toprağa verildi

        BURSA'nın Yenişehir ilçesinde görev dönüşü trafik kazasında yaralanıp, tedavi gördüğü hastanede 49 günlük yaşam mücadelesini itfaiye eri Burak Dağtekin (24), Kayseri'de son yolculuğuna uğurlandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.03.2025 - 18:01 Güncelleme: 22.03.2025 - 18:05
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        Görev dönüşü kaza geçirip, yaşam mücadelesini kaybeden itfaiye eri toprağa verildi
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        BURSA'nın Yenişehir ilçesinde görev dönüşü trafik kazasında yaralanıp, tedavi gördüğü hastanede 49 günlük yaşam mücadelesini itfaiye eri Burak Dağtekin (24), Kayseri'de son yolculuğuna uğurlandı.

        Yenişehir İtfaiye İstasyonu'nda görevli itfaiye eri Burak Dağtekin, 31 Ocak'ta yangından dönerken geçirdiği trafik kazasında yaralandı. Ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Dağtekin, 49 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Bekar olan itfaiye eri için Bursa Büyükşehir Belediyesi'nde tören düzenlendi. Cenaze daha sonra memleketi Kayseri'ye gönderildi. Hulusi Akar Camisi'nde kılınan cenaze namazına, Burak Dağtekin'in ailesi ve yakınları ile Bursa ve Kayseri itfaiyesinde görevli arkadaşları katıldı. Cenaze namazında Dağtekin'in yakınları, gözyaşı döktü. Namaz sonrası Dağtekin'in cenazesi, Erkilet Bülbülpınarı Mezarlığı'nda toprağa verildi. Burak Dağtekin'in 2023 yılında Bursa İtfaiyesi'nde göreve başladığı, itfaiyecilik bölümünde birlikte okuduğu bir kişi ile de nişan hazırlığında olduğu öğrenildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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