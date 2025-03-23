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        Kızının bıçakladığı anne öldü

        KAYSERİ'de kızı M.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.03.2025 - 18:16 Güncelleme: 23.03.2025 - 18:20
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        Kızının bıçakladığı anne öldü
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        KAYSERİ’de kızı M.C. tarafından bıçaklanan anne T.C., hayatını kaybetti.

        Olay, saat 16.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Sahabiye Mahallesi Konak Sokak’ta bulunan 4 katlı binada meydana geldi. M.C. ile annesi T.C. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada M.C., annesi T.C.’yi bıçakla yaraladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde T.C.’nin hayatını kaybettiği belirlendi. Annenin cenazesi otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi’nin morguna konulurken, gözaltına alınan kızı M.C., polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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